Президент США Джо Байден назвал его опасным человеком, а Голливуд снял по мотивам его жизни фильм под названием «Оружейный барон». Бизнесмен и депутат Законодательного собрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как прошел его год после освобождения из американской тюрьмы, в которой он провел без малого 15 лет. Времени он не терял. Путешествовал по России, занимался живописью, работал над книгой воспоминаний, а также стал политическим деятелем.