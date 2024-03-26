«Я должен был это сделать»: кто из персонала «Крокуса» стал героем

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 139 человек, мог унести больше жизней, если бы не сотрудники зала, медики и зрители, проявившие смелость. Кто выводил зрителей из горящего здания, как люди помогали друг другу спасаться от боевиков?

Кто вывел людей из горящего «Крокуса»

Подростки, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, вывели несколько сотен людей на улицу, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт и последовавший за ним пожар. Никита Иванов, Артем Филимонов, Артем Донсков, Ислам Халилов, София Майер и другие рассказали, что руководствовались знаниями, полученными на инструктаже.

Сначала гардеробщики побежали к служебному помещению, откуда связались по рации с руководством. После этого подростки действовали сообща. Артем Донсков рассказал, что вместе с еще тремя подростками объяснял людям, где эвакуационный выход, уберегая посетителей от попадания в тупик.

«Это была моя должность. Я должен был это сделать. Это часть моей работы — помочь спасти», — рассказал в беседе с журналистами Ислам Халилов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Парень рассказал, что в день трагедии в «Крокус Сити Холле» находилось 6300 человек. Халилов сказал, что вывел из пожара около ста человек, как и другие работники.

Его коллега Артем Филимонов добавил, что люди старались друг другу помочь. По его словам, всем было страшно от осознания происходящего.

После того, как людей удалось вывести, парни старались успокоить посетителей и помочь им найти свои машины на парковке.

«Узнаю все больше имен тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в „Крокусе“. Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — заявила депутат ГД Нина Останина.

Что делали первые прибывшие к «Крокусу» врачи

Коллега врачей, дежуривших у «Крокус Сити Холла» и начавших первыми оказывать помощь пострадавшим, рассказал, что фельдшеры Александр и Светлана сначала вывели группу людей из здания, после чего вместе с сотрудниками оперативных служб вернулись обратно.

«Они начали оказывать первую помощь. <...> Они вывели 11 человек или 13 через подземный паркинг. Потом они вернулись туда и уже вместе с сотрудниками пожарной службы и спецназа пытались прорваться к туалету, но туда возможности не было пройти», — рассказал коллега медиков.

Как зрители «Крокуса» помогали друг другу

Посетитель концертного зала Илья Красников рассказал, что смог легко вырваться из плена, однако вернулся, чтобы помочь другим. Мужчина помогал спасателям эвакуировать раненых и выламывать двери в закрытые помещения.

Жена одного из зрителей концерта «Пикника» рассказала, что супруг спас ее и еще нескольких человек. По ее словам, выжить удалось благодаря тому, что муж считал патроны и командовал двигаться в момент, когда боевики перезаряжали оружие и поджигали кресла.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я помню, что он по дороге других людей поднимал, потому что они залегли в ужасе. А там нельзя было лежать, потому что пока там перезаряжал стрелок, можно было за это время чуть проскочить», — объясняла свидетельница трагедии Татьяна.

25-летний инвалид-колясочник закрыл собой девушку от пуль в «Крокус Сити Холле». Когда началась стрельба, пара не смогла быстро спастись, поскольку выходы не были оборудованы пандусами. Как рассказала мать погибшего, молодому человеку выстрелили в грудь несколько раз, после чего он упал из коляски прямо на свою спутницу, закрыв ее собой. Девушка смогла выжить, сейчас она госпитализирована.

Инженер-строитель Олег Уколов, присутствовавший на концерте, пробил стену и спас людей из «Крокус Сити Холла». Как пишут «Известия», мужчина нашел пожарный гидрант, включил воду и стал обливать вещи, чтобы люди могли через них дышать, выбираясь сквозь черный дым.

«В итоге мы решили, что нужно ломать стены. Одну я пытался выломать стулом — она не поддавалась. <...> Вторая стена оказалась чем-то типа ацэида — она пробилась стулом, за ней оказался пенопласт», — рассказал Уколов.

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