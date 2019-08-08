https://static.news.ru/photo/93464a3c-b9f0-11e9-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Кожевников/News.ru

Компания Xiaomi презентовала в России смартфон Mi A3. Аппарат получил стеклянный корпус и каплевидный вырез для селфи-камеры.

Устройство оснащено 6,09-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп и батареей ёмкостью 4030 мАч. Аппаратной основой смартфона стали процессор Snapdragon 665, 4 Гб оперативной и 64 и 128 Гб флэш-памяти.

Mi A3, работающий на «чистом» Android, также получил Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, два слота для SIM-карт и поддержку Google Assistant.

Смартфон поступит в продажу 16 августа. Цена базовой версии Mi A3 (4/64 Гб) составит 16 990 руб.

Ранее компания Samsung презентовала новую линейку фаблетов Galaxy Note 10. Разработчики добавили в смартфоны подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и дыру для фронтальной камеры, расположенную по центру, писал News.ru.