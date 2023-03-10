WWF подаст в суд из-за попадания в список иноагентов Всемирный фонд природы через суд оспорит включение в список иноагентов

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Всемирный фонд природы (World Wildlife Fund, WWF) намерен с помощью суда добиться пересмотра решения Минюста РФ о включении в список иностранных агентов. Об этом говорится в распространенном заявлении организации. Там уточнили, что фонд работает в России с 1994 года и имеет более 1,5 млн сторонников по всей стране.

Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства, — говорится в заявлении.

Представители фонда также отметили, что совет, который является высшим органом управления организацией, состоит из граждан РФ.

Ранее сообщалось, что Минюст обновил список иностранных агентов. Туда вошли, помимо WWF, политик Геннадий Гудков, феминистка Ника Водвуд (nixelpixel), экономист Сергей Гуриев и ряд других лиц. Большинство новых участников списка уличаются в выступления против начала специальной военной операции на Украине. WWF также обвинили в препятствовании реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

Всемирный фонд природы — международная общественная организация, работающая в сферах сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. Имеет более 5 млн сторонников, работает в более чем 100 странах, поддерживает около 1300 природоохранных проектов по всему миру.

В 2004 году Всемирный фонд природы стал российской национальной организацией.