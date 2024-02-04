WSJ: в 2023 году в России увеличилось число авиапроисшествий из-за санкций WSJ: в 2023 году в РФ зафиксировали на 38 больше авиаинцидентов, чем в 2022-м

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В 2023 году в России было зафиксировано 74 происшествий с самолетами, рассчитанными на перевозку как минимум 19 пассажиров. Это на 38 инцидентов больше, чем в 2022-м, пишет WSJ со ссылкой на данные германской исследовательской компании Jacdec. В большинстве случаев катастрофы и серьезного ущерба удалось избежать.

Газета отмечает, ccылаясь на данные исследовательской компании Cirium, что на каждые 100 тысяч вылетов приходилось 10 происшествий, тогда как как в 2022-м — лишь пять. Множество авиаинцидентов произошло из-за санкций, запрещающих зарубежным компаниям обслуживать самолеты российских авиаперевозчиков и поставлять для них запчасти, пишет издание.

В частности, были зафиксированы неисправности при выпуске закрылок, пожар в двигателе или его выход из строя, отмечает WSJ. В статистику также вошли авиапроисшествия, не связанные с техническими неполадками, например, крушение бизнес-джета бизнесмена Евгения Пригожина и попадание птиц в двигатель.

Собеседники сообщили изданию, что самолеты отправляют из России в Иран на техобслуживание и ремонт на фоне санкионного режима. В РФ возникли сложности при подготовке новых кадров из-за отсутствия запчастей для авиатренажеров, пишет WSJ.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что за 11 месяцев 2023 года число авиапроисшествий снизилось на 1,3%, до 670 случаев, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 400 случаев, что на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года. В ведомстве уточнили, что происшествий становится меньше из-за роста налета воздушных судов отечественных перевозчиков.

31 января стало известно, что глава Росавиации Дмитрий Ядров созвал совещание с руководством S7. Мероприятие было проведено из-за участившихся авиаинцидентов. По данным компании, особое внимание было уделено случаям помпажа двигателя.