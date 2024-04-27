WSJ: спецслужбы США не считают Путина причастным к смерти Навального

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Алексей Навальный

Американские спецслужбы не нашли доказательств причастности руководства России к смерти оппозиционера Алексея Навального, пишет газета The Wall Street Journal. Соответствующую информацию они передали своим европейским коллегам.

Отмечается, что ЦРУ, Управление директора нацразведки и разведывательное подразделение Госдепартамента пришли к выводу, что президент России Владимир Путин «не приказывал убить Навального». При этом издание пишет, что соратник Навального Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) посчитал версию американских спецслужб неправдоподобной.

Ранее Путин назвал смерть оппозиционера Алексея Навального печальным событием, призвав не забывать, что были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. Глава государства подтвердил, что Навального хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах на Западе.

Оппозиционер скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи не смогли ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента в причастности к этой трагедии.