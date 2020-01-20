https://static.news.ru/photo/9de42b38-3c06-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Венгерская авиакомпания Wizz Air введёт к лету 2020 года прямые рейсы из Санкт-Петербурга в четыре европейских города в режиме открытого неба. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В начале лета компания планирует запустить прямые рейсы в Братиславу и Вильнюс, а с июля — в Софию и Бухарест. Ранее прямых рейсов из Санкт-Петербурга в эти города не было.

Режим открытого неба позволит иностранным авиакомпаниям совершать полёты не только из страны, где компания зарегистрирована, отмечает газета.

Отмечается, что эти европейские города были выбраны, так как проявили наибольшую заинтересованность в налаживании авиасообщения с Санкт-Петербургом. Генеральный директор авиаперевозчика Wizz Air Джозеф Варади пообещал, что, если новые маршруты будут востребованы, то компания будет готова к запуску других.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режим открытого неба в Санкт-Петербурге вводят с ограничениями. Иностранным авиаперевозчикам нельзя устанавливать маршруты в те города, куда уже летают самолёты российских компаний.