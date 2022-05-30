Wildberries запустил сервис поиска автозапчастей Wildberries запустил сервис поиска автозапчастей по номенклатуре и марке транспорта

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Маркетплейс Wildberries запустил сервис поиска запчастей к автомобилю. Он осуществляется по номенклатуре и марке транспорта. Предполагается, что это позволит привлечь продавцов специализированного ассортимента существенно расширит его, включая продажи параллельного импорта. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В мае 2022 года у покупателей Wildberries появилась возможность выбирать новый ассортимент автозапчастей, ввозимых предпринимателями в том числе и по параллельному импорту: двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, запчастей для ходовой системы, рулевого управления и так далее, - говорится в сообщении компании.

Также уточняется, что код поиска необходимого можно производить по VIN/Frame (уникальный код/номер кузова) транспортного средства. В перспективе площадка намерена добавить в каталог детали для грузового и коммерческого транспорта.

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Несколько дней назад ряд СМИ сообщили, что маркетплейс ввёл 100-рублевые штрафы за возвраты товаров. Некоторые пользователи отмечали, что даже за бракованные вещи им приходилось платить «комиссию». Компания Wildberries в свою очередь сообщила, что не вводила массовые штрафы за возврат товаров. По словам представителей сервиса, санкции ввели только против пользователей, имеющих высокую долю возвратов и низкий процент выкупа