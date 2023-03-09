Wildberries назвал пиар-кампанией обвинения в штрафах от продавцов вейпов Wildberries не получал досудебной претензии от продавцов вейпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-ретейлер Wildberries не получал досудебной претензии или судебного иска продавцов вейпов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Ранее в СМИ появилась информация, что более 160 поставщиков курительных трубок и безникотиновых вейпов обратились к Wildberries с коллективной досудебной претензией. Они якобы пытаются оспорить штрафы на сумму более чем 600 млн рублей, начисленную, по их словам, онлайн-площадкой за тот период, когда запрет на торговлю безникотиновой продукцией еще не вступил в силу. Сообщалось, что продавцы требуют возможности бесплатно забрать свой товар или реализовать его в короткий срок, а также отменить штрафы. В Wildberries не исключают, что подобные сведения являются «частью пиар-кампании продавцов табачной продукции для давления с целью ее возврата на маркетплейс».

Мы не получали официальную досудебную претензию — не исключено, что заявления о ее существовании лишь часть пиар-кампании продавцов табачной продукции для давления на компанию для ее возврата на маркетплейс. Несмотря на давление продавцов курительной продукции на нас через СМИ, Telegram-каналы, попытки устроить беспорядки в офисе (в результате чего мы были вынуждены вызвать полицию), мы не изменим свою принципиальную позицию: подобная продукция потенциально вредна, ей не место на Wildberries, — рассказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что никотиносодержащая продукция была и раньше запрещена на Wildberries, однако в феврале было принято решение также запретить на платформе и продажу безникотиновой продукции. В результате часть продавцов под видом безникотиновой продукции реализовывали товары с никотином. Представители компании добавили, что после ввода запрета продажи на площадке любых принадлежностей для курения, в том числе без никотина, часть продавцов продолжила нарушать законодательство и правила платформы: создавались новые карточки товаров с курительной продукцией, в некоторых случаях — порядка 500–800 от одного продавца.

Ранее депутат Султан Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. Он добавил, что в Госдуме создана рабочая группа для обсуждения необходимости введения таких ограничений.