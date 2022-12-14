WarGonzo: российские десантники сорвали наступление «бронекулака»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, пишет, что в районе Сухой Ставок — Костромка бойцы российского ВДВ сорвали контрнаступление украинского «бронекулака». По информации авторов канала, 25 десантников из штурмовой группы 217-го парашютно-десантного полка гвардейской 98-ой приняли бой с превосходящими силами ВСУ. В итоге, отметил военкор, «крылатая пехота» ликвидировала до 35 украинских военных, сожгла 4 БМП, танк и пикап. В WarGonzo говорится, что потерь среди российских десантников не было. Минобороны не подтвердило эти сведения

В ходе боя, которым руководил комроты «Напор», десантникам удалось сковать превосходящие силы противника в лесопосадке, вызвать артиллерию ВДВ, а также танк из 5-ой танковой бригады. Враг, теряя технику, в панике бросился назад, — пишет Пегов.

На канале добавляется, что гвардейцев на ВСУ поднял офицер с позывным «Лист».

Ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал интервью с российским военнослужащим с позывным Пуля, рассказавшим о своем боевом товарище по кличке Лис, который в ходе штурма Мариуполя отбивал ногой гранаты ВСУ. По данным канала, россиянин отбрасывал снаряды и они отлетали на вражескую территорию. В Минобороны России информацию не подтвердили.