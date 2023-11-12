«Взыграли амбиции»: военэксперт о желании Финляндии нарастить боевую мощь Военэксперт Дандыкин: Финляндия активно готовится к вооруженному конфликту с РФ

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финляндия наращивает военную мощь, возможно, готовясь к вооруженному конфликту с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в Хельсинки впали в историческое беспамятство, которое граничит с безумием.

Дандыкин напомнил, что в октябре финские власти заявили о покупке противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности у США. Теперь же Израиль продал им системы ПРО «Праща Давида».

Видимо, после вступления в НАТО взыграли имперские амбиции, желание вернуть Выборг, Печенгу и много чего еще. Также не стоит забывать об огромном влиянии на них США. Финляндия, видимо, решила обороняться от злых русских, которые ей никакого вреда не учинили и даже об этом не думали. Или думает наступать сама, — отметил он.

В нынешней ситуации Россия не может не замечать действий, направленных против нее, подчеркнул Дандыкин. Он пояснил, что по этой причине и Москва подтягивает свои войска.

Ранее Министерство обороны Израиля заключило соглашение с Финляндией на продажу израильской системы ПРО «Праща Давида» на €317 млн. В оборонном ведомстве еврейского государства назвали подписание документа историческим моментом. На церемонии подписания присутствовал посол Финляндии в Израиле.

До этого американское издание Military Watch отмечало, что израильские системы ПРО, которые считаются на Западе преемниками комплекса Patriot, могут быть развернуты на территории стран НАТО. Однако, по их мнению, российские военные уже имели возможность неплохо изучить систему и ее технические характеристики.