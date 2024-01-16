Взрывы в Воронеже 16 января: что известно, есть ли погибшие

Фото: t.me/gubernator_46

Воронеж в ночь с 15 на 16 января подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Есть ли в городе разрушения, погибшие или пострадавшие?

Что известно о взрывах в Воронеже 16 января

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ предприняли две попытки атаковать Воронеж минувшей ночью. В общей сложности украинские войска задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Первые взрывы были слышны около двух ночи по местному времени. Сработала ПВО. Вторая атака произошла около пяти утра. Всего было уничтожено пять дронов самолетного типа, еще три — перехвачены», — сообщает источник.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале ночью подтвердил факт атаки со стороны ВСУ. Соответствующее сообщение он опубликовал около трех ночи по местному времени. На тот момент информации о пострадавших не было.

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — писал глава региона.

Минобороны России позднее сообщило, что в течение ночи пресечены попытки Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Режим ЧС ввели в Воронеже ночью после атаки украинских беспилотников.

Фото: t.me/gubernator_46

Какие разрушения в Воронеже 16 января

Как пишет SHOT, обломки одного из беспилотников при падении попали на балкон восьмого этажа дома на Тепличной улице, в результате чего начался пожар.

«Также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. Там обошлось без возгораний и других серьезных последствий», — сообщал SHOT.

Губернатор Гусев подтвердил эту информацию и добавил, что всем гражданам из пострадавших жилищ незамедлительно окажут помощь.

«В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух [домах] и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле», — написал Гусев.

Позднее глава региона уточнил, что в результате ночной атаки со стороны ВСУ повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной.

«Развернули ПВР на базе СОШ № 84 для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников», — добавил губернатор.

Нововоронежская атомная электростанция, которая находится в 45 км от Воронежа, работает в штатном режиме после отражения атаки украинских БПЛА над регионом.

Есть ли пострадавшие и жертвы в Воронеже

По словам Гусева, медицинская помощь понадобилась 10-летней девочке. Ребенка ранило фрагментами сбитого украинского беспилотника.

«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей еще раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий», — сообщил глава региона.

Какой была цель атаки ВСУ на Воронеж

Telegram-канал Mash пишет, что целью атаки ВСУ мог быть военный аэродром Балтимор. Как уточняет ресурс, украинские БПЛА двигались в его сторону.

«Целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Балтимор. Все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, три подавлены средствами РЭБ», — сообщает Telegram-канал.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Читайте также:

Ракеты над Курском, Мелитополь под огнем: как ВСУ атакуют РФ 15 января

Российские военные отразили атаку беспилотников над Воронежем

Беспилотники «Инферно» обеспечили «адские» условия на позициях ВСУ