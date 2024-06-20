Взрывы в Луганске, уничтожение подстанции: как ВСУ атакуют РФ ночью 20 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день совершают атаки на российские регионы: какие территории подверглись опасности в ночь на 20 июня, что известно о последствиях?

В каких регионах объявляли режим атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории региона. Он призвал граждан сохранять спокойствие и отслеживать оповещения.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Спустя несколько часов режим атаки беспилотников отменили.

Кроме того, режим атаки БПЛА объявляли на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал местных жителей сохранять бдительность.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Также режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал жителей следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале „Липецкое время“ и портале „ЛипецкМедиа“», — написал губернатор.

Где ночью гремели взрывы

Ночью 20 июня в Луганске прозвучали взрывы, сообщили пресс-службе Луганского информационного центра. Минобороны и местные власти не комментировали ситуацию.

Взрывы, как уточняется, были слышны после полуночи — в период с 01:24 до 01:27 мск. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Что известно о гибели мирного жителя после атаки беспилотника ВСУ

Пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю заявила, что беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по Славянску-на-Кубани, это привело к гибели одного человека. По данным ведомства, дрон упал на частный дом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. <...> Беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший», — следует из заявления.

Что известно о полном уничтожении подстанции в Энергодаре

ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, электроснабжение в городе восстановлено, город запитан с атомной станции. Территория АЭС не пострадала.

«Подстанция полностью разбита БПЛА», — сказала она.

Ранее Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится ЗАЭС. Атака привела к отключению электроэнергии в городе. Это произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч».

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