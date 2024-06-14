Взрывы, четверо пострадавших: как ВСУ атакуют Россию в ночь на 14 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 июня, что известно о последствиях?

Курская область

В ночь на 14 июня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он призвал жителей найти укрытие.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал губернатор.

Позднее стало известно, что российская противовоздушная оборона работает над отражением атаки над Курском. Смирнов призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотных летательным аппаратам или ракет.

«В небе над Курском работает ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — следует из сообщения.

Около пяти утра Смирнов рассказал, что силы ПВО уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Курском. Дроны были самолетного типа, пояснил врио главы региона.

«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

Белгородская область

На окраине города Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, в результате обстрела были повреждены 10 частных домовладений и автомобиль.

«На окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте. По состоянию на данный момент известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля», — написал он.

Кроме того, Гладков заявил, что село Маломихайловка под Шебекино в Белгородской области дважды за день подверглось атакам дронов-камикадзе. Четыре мирных жителя пострадали, двое из них получили контузию.

«Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя. Двоим пострадавшим с контузией — мужчине и женщине — медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно. Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал губернатор.

По его словам, еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел. Также оказалась посечена стоящая неподалеку машина и забор частного домовладения.

Ростовская область

Telegram-канал SHOT написал, что в небе над Ростовом-на-Дону прозвучали взрывы, предварительно, сработала система ПВО. Министерство обороны и официальные власти не комментировали ситуацию.

По данным SHOT, два громких звука были слышны около 02:00 мск в ночь на пятницу, 14 июня, кроме того, над городом жители видели ослепительную вспышку. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Воронежская область

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что ВСУ попытались атаковать местную нефтебазу с помощью беспилотников. Нескольким дронам удалось нанести предприятию незначительные повреждения.

«В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он.

На данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается, подчеркнул Гусев.

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