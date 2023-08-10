«Взрывать, убивать»: эксперт рассказал, как Киев ведет диверсионную войну Гашеткин: Украина имеет больше возможностей для ведения диверсионной войны

Фото: МО Украины

Украина имеет больше возможностей для ведения диверсионной войны, заявил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под псевдонимом Капрал Гашеткин. По его словам, Киев действует при помощи вражеских агентов, которые попали в РФ с потоком беженцев, а также «охмуряет» некоторых из россиян.

Надо признать, что у Украины сегодня больше возможностей для ведения диверсионной войны, чем у России. Вместе с потоком беженцев в нашу страну попали вражеские агенты. Они живут обычной жизнью и ничем не выделяются, пока не получат приказ из центра и не начнут действовать – взрывать, убивать, поджигать, — объяснил Гашеткин.

Специалисты украинской разведки набирают «недовольных, психически нездоровых и финансово неблагополучных», добавил эксперт. У РФ же нет такой возможности, потому что с 2014 года на Украине зачистили все организации с пророссийскими взглядами. Немногие оставшиеся предпочитают отсиживаться, поэтому агентурную сеть построить невозможно, объяснил Гашеткин.

Вот только войны одними диверсиями не выигрываются. На каждый серьезный теракт мы отвечаем массированными ракетными ударами по вражеской инфраструктуре <...> И в этой игре Россия явно ведет по очкам, — заключил эксперт.

Ранее украинская разведка признала диверсионную деятельность в России. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, соответствующие задачи на территории РФ выполняет батальон «Шаман».