Взрыв в Нижнем Тагиле, Белгород под огнем: как ВСУ атакуют РФ 9 января

Фото: t.me/vvgladkov

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Белгородская область оказалась под массированным обстрелом: по региону били из артиллерии, минометов и РСЗО. В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге. А в ДНР при обстреле пострадала пенсионерка. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Жилые дома попали под удар в Брянской области

Накануне украинские войска обстреляли село Лемешовка в Севском районе Брянской области. Там зафиксировали больше десяти прилетов.

По словам губернатора Александра Богомаза, повреждения получили восемь жилых домов, три легковых автомобиля, хозяйственные постройки и сельхозтехника. В селе частично перестало работать уличное освещение. При этом никто из местных жителей не пострадал.

Вечером того же дня над Климовским районом сбили два беспилотника самолетного типа. Обошлось без последствий на земле.

«8 января около 17:00 мск <...> средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Фото: МО РФ

Взрыв произошел на железной дороге в Нижнем Тагиле

Днем 8 января взрыв произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Как утверждает Telegram-канал Baza, в районе станции Сан-Донато, расположенной неподалеку от нефтебазы, сработало взрывное устройство.

По данным Telegram-канала SHOT, железнодорожное полотно не повреждено, схода вагонов не произошло. Официального подтверждения информации о взрыве от властей не поступало.

В РЖД сообщили что на этом участке было временно приостановлено движение поездов. Задержка отдельных составов достигала почти трех часов.

Белгородчина подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ

8 января в районе 07:00 украинские войска попытались ударить по территории Белгородской области ракетой комплекса С-200. По информации Минобороны РФ, ее удалось перехватить дежурными средствами ПВО.

Позже в этот же день ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов прилетела по местной промзоне. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В районе 17:00 регион попытались атаковать два БПЛА самолетного типа. Их удалось уничтожить дежурными средствами ПВО.

Около 21:30 в Белгороде и прилегающих населенных пунктах сработала сирена ракетной опасности. Над областным центром были слышны взрывы. Как объяснило российское военное ведомство, ВСУ попытались атаковать регион из РСЗО RM-70 «Вампир». Средства ПВО сбили 10 снарядов.

В результате вечерней атаки пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. Они получили осколочные ранения, их госпитализировали. В Белгороде повреждены четыре многоквартирных и два частных дома, три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.

«Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — прокомментировал Гладков.

Обломки сбитых украинских снарядов упали также в сельских поселениях Дубовское, Стрелецкое, Тавровское, Крутологское и в поселке Разумное. Повреждения получили жилые дома, автомобили, гараж и линия электропередачи.

Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Нехотеевка, Нижние Мельницы и Терезовка. Журавлевку и Нехотеевку атаковали дроны-камикадзе. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Женщина пострадала при обстреле Горловки

Накануне за период с 09:00 до 21:00 Донецк находился под обстрелами трижды. По Куйбышевскому и Петровскому районам города ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщил глава местной администрации Алексей Кулемзин.

Горловка была под огнем шесть раз. По словам главы администрации города Ивана Приходько, повреждения получили три жилых дома.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), сообщили об одном пострадавшем в Никитовском районе Горловки: ранения получила женщина 1961 года рождения.

В ЛНР задержали двух пособников СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике двух местных жителей, работавших на Службу безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, один из задержанных собирал и передавал СБУ информацию о дислокации личного состава и военной техники силовых структур ЛНР, второй — сведения о сотрудниках правоохранительных органов.

Школьник организовал поджог на железной дороге в Подмосковье

В Подмосковье 12-летний школьник подговорил приятелей 15 и 16 лет устроить поджог на железнодорожных путях. По данным Telegram-канала SHOT, за это он обещал старшеклассникам 15 тысяч рублей.

Вечером 7 января они отогнули дверцу релейного шкафа недалеко от станции Мальчики в Люберцах и подожгли провода внутри. На движение поездов инцидент не повлиял.

По информации канала, сообщники «хорошенько наследили» на месте поджога. Их быстро нашли и пригласили в отдел полиции вместе с родителями. На допросе зачинщик признался, что за поджог ему «предложили денег в интернете».

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