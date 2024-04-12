Взрыв авто в Москве, развод Лерчек, переговоры с Киевом: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В Москве подорвали автомобиль, который принадлежит бывшему сотруднику Службы безопасности Украины Василию Прозорову, блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, развелась, президент России Владимир Путин одним указом поквитался с Западом и высказался о переговорах с Киевом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Взрыв внедорожника в столице: что это было?

Днем 12 апреля внедорожник Land Cruiser взорвался на Коровинском шоссе в Москве, в результате чего водитель иномарки получил травму ноги, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, повреждения также получили автомобили Infiniti и BMW, находившиеся поблизости.

Канал уточнил, что взрыв произошел после того, как владелец внедорожника повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. По информации канала, иномарку могли заминировать.

Вскоре «112» выяснил, что владельцем Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По данным канала, год назад мужчину уже пытались убить.

Фото: NEWS.ru

Как уточняет канал, Прозоров несколько лет назад перебрался в Москву, до этого он проживал в Бердянске Запорожской области. Telegram-канал уточнил, что взрыв произошел сразу после того, как мужчина повернул ключ в замке зажигания.

Также канал информирует, что около года назад, когда Прозоров находился в Бердянске, на него планировалось покушение: тогда оперативники задержали группу диверсантов, также был найден тайник с оружием. По данным канала, в нем находилось мощное взрывное устройство в один килограмм в тротиловом эквиваленте, гранаты и боеприпасы для подствольных гранатометов. Как отмечает «112», сам мужчина признавался, что с 2014 года сотрудничал со спецслужбами из России, передавая данные о военных действиях на востоке Украины.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Коровинском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного СУ СК России. Отмечается, что прокуратура Москвы в свою очередь взяла на контроль ход расследования обстоятельств инцидента.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. В надзорном ведомстве добавили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

Отреагировав на взрыв, первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что Киев продает полученное от НАТО оружие боевикам на Ближнем Востоке. По его словам, Украину пора признать террористическим государством.

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

«Вопрос признания Украины террористическим государством давно назрел. Они не только уничтожают мирных граждан на своей территории и на территории России. Они еще продают международным террористическим организациям, которые базируются на Ближнем Востоке, поставленное НАТО оружие. Украина — это не только пособник, но и участник разветвленной террористической системы», — считает Водолацкий.

Народный депутат V--VII созывов Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что к взрыву Toyota Land Cruiser Prado Прозорова может быть причастна Украина. По его мнению, это основная версия произошедшего.

«После того как Украина заняла позицию по проведению подобных терактов, тут даже и сомневаться не приходится, что это дело рук спецслужб Украины. Нынешний глава СБУ [Василий] Малюк и глава ГУР [Кирилл] Буданов рассказывали и хвастались терактами против мирного населения. Дарья Дугина, Владлен Татарский — это все примеры из этого ряда. Сейчас найдут исполнителей и выйдут на заказчиков, как это было после теракта в „Крокусе“. Не исключу, что причастность Украины подтвердится», — считает Олейник.

Скандально известная чета Чекалиных распалась

Муж популярного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал их с женой расставание своим первым проигрышем в жизни. Чекалин сообщил, что благодарен супруге за 14 лет брака и собирается «идти дальше». Чекалин подчеркнул, что сделал все для сохранения семьи, но это не удалось.

«Я благодарен за все 14 лет, я был действительно счастливым человеком. Это не была игра или что-то там еще. Такое невозможно сыграть. Я со своей стороны сделал на 100% все возможное для сохранения семьи. Это мой первый в жизни проигрыш. Я ни разу в жизни нигде не проигрывал. Здесь первый раз, когда у меня не получилось. Так бывает. Надо это все принять и идти дальше», — с улыбкой сказал Чекалин.

Накануне Чекалина в своем блоге в Instagram опубликовала видео, в котором в слезах рассказала о том, что «выходит из отношений». Блогер отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Она подчеркнула, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артем и Валерия Чекалины

«Не теряйте веру в настоящую любовь! Это очень сложно. Я благодарна за все это время, за наших прекрасных детей. Я старалась сделать все возможное: и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка... Но даже когда ты делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье. Я выхожу из отношений с чувством благодарности, любви и уважения», — сообщила плачущая Чекалина.

15 марта 2024 года Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период. Чекалина призналась, что семья пережила самый тяжелый год в жизни, когда ей грозила тюрьма, не было работы и денег.

Психолог Руслан Масгутов в разговоре с NEWS.ru предположил, что супруги провели слишком много времени в замкнутом пространстве во время домашнего ареста, поэтому они развелись. По его словам, после самоизоляции в стране было много разводов.

«Они много времени провели вместе в замкнутом пространстве (во время домашнего ареста). Я полагаю, это и послужило причиной. После ковида и самоизоляции, вспомните, какое огромное количество людей развелось», — заявил врач.

В марте прошлого года Чекалиных обвинили в легализации доходов, добытых преступным путем. К ноябрю Валерия закрыла долг перед налоговой службой в размере более чем 600 млн рублей, а в декабре дело о неуплате налогов было прекращено. Супругам разрешили пользоваться интернетом и открыли доступ к счетам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артем и Валерия Чекалины

Ответ Западу и переговоры с Киевом: что сделал Путин?

В Германии недовольны реакцией президента России Владимира Путина на санкции, написал в Frankfurter Rundschau журналист Ларс-Эрик Нивельштейн. По его словам, Москва решила поквитаться с Западом, одним указом забрав завод компании DMG Mori в Ульяновске. Согласно указу № 133, в управление Росимуществу было передано ульяновское предприятие немецко-японской компании DMG Mori. Завод производит фрезерные и токарные станки.

«Западные страны пытаются оказать давление на Владимира Путина посредством экономических санкций. Уже обсуждалась возможность экспроприации активов „Роснефти“. Россия в свою очередь ищет варианты нанесения экономического ущерба Западу», — написал автор.

По данным Нивельштейна, объем инвестиций в предприятия составил около €70 млрд. По его словам, руководство DMG Mori отреагировало на произошедшее крайне пессимистично и не верит в возвращение этих активов. В компании оценили ущерб в €90 млрд. Компенсировать эти убытки DMG Mori требует от правительства Германии.

Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Также 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом, сообщила пресс-служба Кремля. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко.

В ответ Владимир Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым отметил, что идея Берна является «путем в никуда», это мероприятие свидетельствует о том, что Запад не желает вести дело по-честному. Известно, что в швейцарской встрече будут участвовать до 120 глав государств.

«То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю. Мне нечего добавить. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному», — сказал дипломат.

Читайте также:

Что за конференция по Украине пройдет в Швейцарии, почему не будет России

Лукашенко раскрыл, к чему приведут переговоры по Киеву без Минска и Москвы

Политолог ответил, почему именно сейчас хотят вернуть переговоры в Стамбуле