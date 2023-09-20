Взрыв в Балашихе: мы расслабились и перестали быть бдительными

Фото: t.me/mchs_official

В Балашихе в девятиэтажном доме по Октябрьской улице произошел взрыв. Результатом стало обрушение 3-го, 4-го и 5-го этажей. Повреждено около 10 квартир. Под завалами оказались люди: многие спали. Позже во время спасательной операции произошло повторное обрушение части здания.

Бытовая версия

Практически сразу основной версией стал взрыв бытового газа. Это и логично на первый взгляд. Такой вывод всегда возникает по умолчанию, если в доме есть газовое оборудование. В другое время на этой версии можно было бы и успокоиться.

Однако если почти ежедневно на подлете к Москве силы ПВО уничтожают беспилотники, если взлетают на воздух склады на территории объектов ВПК (последний резонансный случай в августе в Сергиевом Посаде), то невольно возникают мысли о возможном теракте. И очень хотелось бы, чтобы бытовая причина не рассматривалась как единственная и приоритетная.

Подобные происшествия в условиях военного противостояния должны подвергаться особо тщательному расследованию. Ведь история должна была нас кое-чему научить.

Вспомним 1999 год

Как здесь ни вспомнить теракт на улице Гурьянова в Москве 8 сентября 1999 года, в результате которого погибли 106 человек и 609 получили ранения. Или то, что произошло спустя всего несколько дней, 13 сентября 1999 года, на Каширском шоссе. Погибли практически все жильцы — 124 человека.

Чеченская война была за полторы тысячи километров, а теракты потрясали столицу. Взрывы в метро, в троллейбусе, в подземном переходе.

Только вместе со страхом пришла наконец и бдительность. На дверях подвалов жилых домов повисли огромные замки. В наземном транспорте людей призывали сообщать о незнакомых предметах и оставленных вещах. И люди откликнулись. Это позволило предотвратить немало трагических происшествий.

Сегодня общество как будто до конца не осознает всю драматичность и масштабность происходящего вокруг. Жизнь для многих идет по инерции. Причем это касается не только простых людей, но и тех, от кого напрямую зависит наша безопасность.

Жители жаловались на запах газа

Сейчас трудно отделить головотяпство от диверсии. Поскольку именно первое зачастую становится причиной второго. А порою просто недобросовестное исполнение своих обязанностей приводит к трагедиям.

Фото: NEWS.ru

Сейчас Следственный комитет России приступил к обыскам в управляющей и газовой компаниях в Балашихе. Уже известно, что за два дня до взрыва сотрудники газовой службы вели какие-то работы в доме. А накануне, якобы, жители жаловались на запах газа. Это как раз к вопросу о головотяпстве, с одной стороны, и притупленной бдительности — с другой. В совокупности — это сила ненамного слабее диверсии.

Однако, не исключено, что виновницами объявят двух пенсионерок. По данным телеграмм-канала SHOT, у одной из них, предположительно, и произошла утечка газа, а затем газ по вентиляции попал в соседнюю квартиру (опять же, предположительно). Дальше — попытка зажечь плиту и взрыв. Всего жертвами трагедии стали 7 человек, из них двое спасателей.

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