От двух до девяти человек могли получить ранения в результате взрыва, который прогремел на территории аэропорта в австрийском Линце.
Инцидент с двумя ранеными произошёл примерно в 9:00 по московскому времени, передаёт телеканала N-TV. Другое издание — Kronen Zeitung — сообщает о девяти пострадавших, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Взрыв произошёл на предприятии по переработке мусора в коммуне Хершинг. Здание находится на территории аэропорта. На месте происшествия работают пожарные и спасательные службы, а также полицейские.
Как ранее писал News.ru, несколько взрывов прогремело 5 октября недалеко от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» под Лос-Анджелесом. По имеющейся информации, на одном из столбов линий электропередачи взорвался трансформатор. Опора упала на землю и загорелась.