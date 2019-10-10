https://static.news.ru/photo/39765070-eb45-11e9-af0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: chriszeintl/twitter.com

От двух до девяти человек могли получить ранения в результате взрыва, который прогремел на территории аэропорта в австрийском Линце.

Инцидент с двумя ранеными произошёл примерно в 9:00 по московскому времени, передаёт телеканала N-TV . Другое издание — Kronen Zeitung — сообщает о девяти пострадавших, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Взрыв произошёл на предприятии по переработке мусора в коммуне Хершинг. Здание находится на территории аэропорта. На месте происшествия работают пожарные и спасательные службы, а также полицейские.

Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 10 октября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, несколько взрывов прогремело 5 октября недалеко от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» под Лос-Анджелесом. По имеющейся информации, на одном из столбов линий электропередачи взорвался трансформатор. Опора упала на землю и загорелась.