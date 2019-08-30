https://static.news.ru/photo/1eaa3208-cc81-11e9-802b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пострадавшая при жёсткой посадке частного самолёта девочка находится в тяжёлом состоянии, из Клина Московской области её перевезли в столичную больницу.

Уточняется, что у ребёнка диагностирован перелом бедра, а также, возможно, позвоночника. В данный момент с ней работают врачи Детской больницы № 3 имени Г.Н. Сперанского, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, новые подробности появились в деле о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. Как стало известно журналистам, полёт на воздушном судне был подарком на день рождения девочке, пострадавшей в ЧП.