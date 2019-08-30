Пострадавшая при жёсткой посадке частного самолёта девочка находится в тяжёлом состоянии, из Клина Московской области её перевезли в столичную больницу.
Уточняется, что у ребёнка диагностирован перелом бедра, а также, возможно, позвоночника. В данный момент с ней работают врачи Детской больницы № 3 имени Г.Н. Сперанского, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, новые подробности появились в деле о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. Как стало известно журналистам, полёт на воздушном судне был подарком на день рождения девочке, пострадавшей в ЧП.