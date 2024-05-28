Выжгли опорники ВСУ: успехи российской армии к утру 28 мая

Фото: МО РФ

Огнеметная система ТОС-2 «Тосочка»

Министерство обороны России сообщило, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в течение ночи поразил два опорных пункта Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 28 мая?

Как ВС РФ «выжгли» опорники ВСУ

По информации военного ведомства, украинская армия потеряла 75 человек личного состава и бронетехнику.

«До 50 единиц личного состава и бронетехника были уничтожены на первом опорном пункте. И вторая цель в эту же ночь была взводный опорный пункт. Там уничтожены до 25 единиц личного состава», — уточнил командир взвода с позывным Кит.

В этот район несколько дней стягивались бойцы ВСУ для контрнаступления. Российские военные нанесли удар в момент, когда численность противника была максимальной, добавил командир «Тосочек».

Что в ВСУ сказали об успехе ВС РФ на Купянском направлении

Армия России добилась успеха в ходе боевых действий на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале генштаб Вооруженных сил Украины. По информации военных, сейчас на этом участке фронта Киев старается стабилизировать ситуацию.

«На Купянском направлении <...> на одном из участков враг имеет частичный успех <...>. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки», — следует из заявления.

Напряженная обстановка также фиксируется под Покровском, уточнили украинские военные. Кроме того, наиболее «горячие» столкновения происходят на Купянском, Харьковском и Времевском направлениях, констатировали в генштабе.

Как залп «Града» уничтожил украинского «Краба»

В Минобороны России агентству ТАСС сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» ночью уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab (польского производства) Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что также была ликвидирована живая сила противника, находящаяся в данном квадрате.

Как рассказал старший офицер батареи с позывным Да Винчи, расчеты «Градов» эффективно нейтрализуют украинские опорные пункты, колонны, скопления легкобронированной техники и живой силы. Также артиллеристы наносят удары по САУ и радиолокационным станциям противника.

«Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата „Орлан“ выявили выдвижение, боевую работу вражеской боевой техники и откат в район базирования. На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск „Запад“ были переданы координаты цели, расчет „Града“ отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — добавили в ведомстве.

Что известно о ликвидации техники и живой силы ВСУ

Минобороны предоставило видео, на котором экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

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