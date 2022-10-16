Выяснилось, зачем фигурант дела о взрыве на Крымском мосту ездил в Грузию Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту: отец ездил в Грузию задекларировать груз

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Житель Херсона Роман Соломко, являющийся фигурантом дела о теракте на Крымском мосту, ездил в Грузию оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз. Об этом РИА Новости рассказал его сын Максим. По его мнению, ситуация, в которую попал его отец, является «подставой».

Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией. <...> Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм. <...> Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации, — рассказал Максим Соломко.

ФСБ России ранее сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является главное управление разведки Минобороны Украины, в частности, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным спецслужб, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом около 22,8 тонны. Оно было направлено в начале августа из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и Армении. Роман Соломко, в частности, был назван одним из причастных к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти.

Позднее стало известно, что пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, были задержаны и арестованы.