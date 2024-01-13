Выяснилось, как Украина попытается вернуть внимание Запада за счет России Рогов: Украина готовит два сценария провокации против России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Власти Украины готовят два сценария для крупной провокации против России, заявил РАИ Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, таким образом Киев попытается снова привлечь внимание западных партнеров.

Согласно поступившей информации из ближайшего окружения [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимания и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене, — указал Рогов.

По мнению Рогова, первый сценарий предполагает обстрел украинских городов, чтобы потом показать всему миру «картинку» разрушений и жертв, и обвинить в этом в РФ. Второй сценарий, продолжил Рогов, подразумевает разрушительные удары по городам России, чтобы также получить «красивую» иллюстрацию, которая поможет убедить Запад увеличить поддержку Украины.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирных переговоров с Россией. По его словам, вместо этого Киев выдвинет Москве ультиматум, который та примет. Какой именно — чиновник не уточнил.

В ответ на это Рогов обратил внимание, что, говоря об ультиматуме Москве, украинское руководство идет на провокацию, хотя и осознает свои провалы на поле боя. Рогов считает, что такого рода заявления являются проявлением бессильной злобы и сам Подоляк отлично осознает плачевное положение на фронтах.