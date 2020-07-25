Вывозной рейс с россиянами вылетел из Дубая

https://static.news.ru/photo/a1f9143c-ce81-11ea-9837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Вывозной рейс авиакомпании Emirates с россиянами на борту вылетел из международного аэропорта эмирата Дубай утром в субботу, 25 июля. Об этом сообщает генконсульство РФ в Дубае.

Вывозной рейс EK2507, осуществляемый авиакомпанией «Эмирейтс», с гражданами Российской Федерации <...> благополучно вылетел из международного аэропорта эмирата Дубай в 09:40 утра, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолёта, следующего из Дубая в Москву, находятся 289 человек, включая летящих через Эмираты транзитных пассажиров. Среди них граждане Австралии, Бахрейна, Индии, Малайзии, Пакистана, Судана, США, Саудовской Аравии, Сингапура, ЮАР и других стран.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

С 1 августа РФ возобновляет международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно будет полететь, оказались Британия, Турция и Танзания. При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Как ранее писал NEWS.ru, Южная Корея собирается с 1 августа возобновить еженедельный авиарейс Инчхон — Москва, однако детали ещё обсуждаются.