Вывозной рейс «России» доставит в Москву россиян из Ташкента

Борт авиакомпании «Россия» со 174 гражданами РФ на борту вылетел из аэропорта в Ташкенте в российскую столицу.
Россияне попали в аэропорт в Узбекистане по пропускам, которые им оформили в консульском отделе посольства. Посадка россиян в самолёт осуществлялась по билетам любых авиакомпаний РФ. Борт с гражданами РФ приземлится в Шереметьево около 8:30 мск,
Как писал NEWS.ru ранее, российские граждане вылетели из аэропорта имени Джона Кеннеди рейсом «Аэрофлота», среди них — 19 школьников и около 70 пожилых и больных людей.
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