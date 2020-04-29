Вывозной рейс «России» доставит в Москву россиян из Ташкента

https://static.news.ru/photo/c0a85af8-89dc-11ea-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борт авиакомпании «Россия» со 174 гражданами РФ на борту вылетел из аэропорта в Ташкенте в российскую столицу.

Россияне попали в аэропорт в Узбекистане по пропускам, которые им оформили в консульском отделе посольства. Посадка россиян в самолёт осуществлялась по билетам любых авиакомпаний РФ. Борт с гражданами РФ приземлится в Шереметьево около 8:30 мск, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, российские граждане вылетели из аэропорта имени Джона Кеннеди рейсом «Аэрофлота», среди них — 19 школьников и около 70 пожилых и больных людей.