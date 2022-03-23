«Вывозим жителей»: под Белгородом объявили эвакуацию из-за снаряда ВСУ

В Белгородской области объявлена эвакуация жителей сёл Журавлёвка и Нехотеевка из-за взрыва снаряда, прилетевшего со стороны Украины. Как заявил на странице во «ВКонтакте» глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, жителей вывозят в Белгород.

Мы провели районную чрезвычайную комиссию, где объявили чрезвычайную ситуацию в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка. На данный момент мы вывозим жителей этих двух сёл в безопасное место в город Белгород, — сообщил он.

Он добавил, что силами местного отдела полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений. Разрушенный дом восстановят.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что со стороны Украины был произведён выстрел по жилому дому. В каком именно селе произошло ЧП, Гладков не уточнил, однако сообщил, что есть пострадавшие.

Ранее в результате удара украинской ракеты «Точка-У» у Дома правительства в центре Донецка погибли 16 человек. По предварительным данным, пострадали 23 человека, среди них один ребёнок.