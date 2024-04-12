«Вывозили на четырех скорых»: по ВСУ нанесли удар в Николаевской области Подполье: ВС России ударили по позициям ВСУ близ поселка Радостный Сад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает об ударе Вооруженных сил России по позициям ВСУ рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины. По его словам, которые приводит РИА Новости, погибли свыше 10 украинских военных, в районе удара наблюдались четыре кареты скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение бойцов ВСУ. — NEWS.ru). По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех «скорых», — сказал подпольщик.

Лебедев также проинформировал об ударе по конторе лесхоза в Харьковской области, где располагается штаб ВСУ. По его словам, в настоящий момент выясняется, попали ли украинские военные под этот удар. В Запорожской области, в районе Малиновки, Гуляйполя и Работино, российские военные накрыли противника с помощью дронов, рассказал Лебедев. Он уточнил, что были поражены небольшие группы противника и зарубежная гаубица М-777. Минобороны эту информацию также не комментировало.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающий объект. Согласно этим кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало, на Украине заявили о полном уничтожении станции.