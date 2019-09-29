Россельхознадзор обнаружил вывоз мяса из угрожаемой зоны по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Уссурийска.
Предприятие ООО «Лаверна» поставило замороженную свинину общим весом более 600 кг во Владивосток, Спасск-Дальний и Кавалеровский район края, передаёт
В отношении компании возбуждены два административных дела по факту нарушения правил карантина, деятельность ООО «Лаверна» приостановлена на ближайшие полгода.
Как писал News.ru ранее, африканская чума свиней зафиксирована в одном из фермерских хозяйств Приграничного района Приморского края. Администрация региона ввела режим ЧС и объявила карантин в радиусе 100 км от очага, однако в WWF России заявили, что действия властей могут поставить под угрозу жизнь амурского тигра и других дальневосточных животных.