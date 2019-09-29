https://static.news.ru/photo/d790b3dc-e342-11e9-81a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Lippert/Global Look Press

Россельхознадзор обнаружил вывоз мяса из угрожаемой зоны по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Уссурийска.

Предприятие ООО «Лаверна» поставило замороженную свинину общим весом более 600 кг во Владивосток, Спасск-Дальний и Кавалеровский район края, передаёт ТАСС .

В отношении компании возбуждены два административных дела по факту нарушения правил карантина, деятельность ООО «Лаверна» приостановлена на ближайшие полгода.

Как писал News.ru ранее, африканская чума свиней зафиксирована в одном из фермерских хозяйств Приграничного района Приморского края. Администрация региона ввела режим ЧС и объявила карантин в радиусе 100 км от очага, однако в WWF России заявили, что действия властей могут поставить под угрозу жизнь амурского тигра и других дальневосточных животных.