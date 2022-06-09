Выставка имперских достижений: первый российский трамвай и не только Благодаря открытой в 1896 году промышленной экспозиции Нижний Новгород на четыре месяца стал культурной столицей страны

Фото: wikipedia

Выставка в Нижнем Новгороде оказалась крупнейшим и самым известным событием подобного рода на территории Российской империи. В ней было много чего необычного. Начиная с места проведения — обычно выставка проводилась в Москве, Варшаве или Петербурге. Она собрала огромное количество участников (почти 10 тысяч) и зрителей (почти миллион), колоссальное количество новинок техники и уникальные инженерные решения, среди которых, например, водонапорная башня архитектора Шухова.

Нужен русский город

Поклонники очень любят выставлять императора Александра III истинно русским царем. Правда современники считали, что говорил самодержец на родном языке с хорошо слышным немецким акцентом. Но никто не мог вменить ему в вину, что царь не хотел войти в историю русским патриотом. Поэтому, когда в 1893 году настало время назначить город, в котором империя проведет выставку своих культурных и промышленных достижений, выбор пал на Нижний Новгород.

Выбор на самом деле совсем не очевидный. До этого выставка проводилась исключительно в «столичных городах» — Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. Однако император чуть ли не лично ткнул перстом в точку на карте, где располагался Нижний Новгород. И, по словам свидетелей, заявил, что уверен в необычайном успехе выставки. Мол, место, которое как бы располагается в центре России, будет способствовать этому. Забегая вперед, стоит отметить, что в последнем, в отличие от географии, император не ошибся — посещаемость выставки стала рекордной.

Фото: wikipedia Ротонда и прямоугольный павильон конструкции В. Г. Шухова

Однако в реальности вряд ли император сделал свой выбор, соблазненный названием и древностью города. Нижний Новгород всю вторую половину XIX века оспаривал у Москвы звание «промышленного сердца» великорусского центра. Город и губерния были известны хорошим развитием местного, особенно сельского, производства. Изготавливались сельхозорудия, кованые и металлические изделия, посуда, мебель, брички, даже суда.

Местное земство очень ответственно подходило к развитию кустарной деятельности. Основывало мастерские, в которых местных жителей новейшим технологическим приёмам обучали мастера, приглашенные из Германии и ведущих промышленным центров России. Строили специализированные склады и центры артельного производства, выпускали соответствующие брошюры.

Но к 1890-м годам Москва окончательно и бесповоротно выиграла это соревнование. Нижний Новгород стал по сути вторым по значимости промышленным городом «русского центра». Собственно, именно поэтому его и выбрали.

Обрадовать нижегородское начальство поручили министру финансов империи Сергею Витте. Он же назначался главным ответственным за проведение выставки. Машина империи сделала оборот и тут же замерла, пораженная уровнем развития избранного города.

Фото: wikipedia Общий вид выставки (от главного входа)

Деньги на выставку

Депутаты нижегородской гордумы, конечно же, обрадовались нежданному подарку. Выставка должна была привлечь много народа, что означало подъем городской экономики и приток значительных средств в бюджет города.

Но тут же всплыл вопрос о финансировании промышленной выставки. Быстрый подсчет показал, что у города денег нет. Бюджет Нижнего Новгорода уже несколько лет сводился с дефицитом, который покрывался в Николаевском городском общественном банке (НГО-банк). К 1894 году город был должен 200 тысяч рублей.

Казна готова была выделить три миллиона рублей, но город сам должен был где-то изыскать ещё миллион. Попытка взять кредит в 100 тысяч в НГО-банке была заблокирована имперским Минфином. Основной капитал учреждения составлял 562 тысячи рублей, и новый кредит превышал половину располагаемых средств.

Средства решили добыть долговыми облигациями на сумму 650 тысяч рублей, которые бы погашались 37 лет с 5% годовых по обязательствам. Как оказалось, в Нижнем Новгороде нашлось много желающих проспонсировать развитие города. Минфин не возражал и тут же приобрел обязательства на 350 тысяч, выдав вместо них кредит городу на 300 тысяч рублей.

На что же пошла такая значительная, по тем временам, сумма? В первую очередь на устройство водоснабжения, ремонт дорог и мостовых, постройку новых скотобоен, а также ассенизацию и озеленение города — всего 550 тысяч рублей. Дополнительно для обслуживания публики в Москве закупалось 500 пролеток, а для соблюдения порядка увеличивались ряды полиции.

Город, как писали журналисты, обслуживающие выставку, после этого преобразился. Появились построенные по шведскому методу мостовые, улучшилась ливневая канализация, в верхней и нижней частях города появилась водопроводная вода, что улучшило санитарное состояние города. Но главной изюминкой городской урбанизации стал нижегородский электрический трамвай.

Фото: wikipedia Первая в мире гиперболоидная конструкция В. Г. Шухова, реализованная в выставочной водонапорной башне инженера А. Бари

Первый российский трамвай

Для справки, это не был первый имперский трамвай. Первый электрический трамвай стали строить в Киеве в 1892 году. Трамвай в Нижнем Новгороде был вторым, в который раз, но всё-таки это был первый трамвай, построенный и запущенный на территории исторической России.

И как первый блин, он вышел комом. Административная часть города находилась на высоком берегу реки Волги и Оки, а торговая — на нижнем. Крутые склоны и овраги затрудняли передвижение по городу. Извозчики проблемы не решали, к тому же они стоили дорого — 20–35 копеек за поездку. Трамвай же обещал быть дешевым транспортом с ценой билета четыре-пять копеек, который с помощью элеваторов связал бы две части города.

И вот 16 мая 1895 года городская управа заключила договор с питерским Товариществом «Р. К. фон-Гартман и К°» на устройство концессионного трамвайного предприятия. Дальше начались семь кругов бюрократического ада, помноженного на спешку и аврал, ибо до начала выставки оставалось очень мало времени.

Планы и чертежи не одобрили в МВД, но губернатор Нижегородской губернии отдал приказ начать строительство, не дожидаясь одобрения наверху. Постройка путей и элеваторов проводилась без какого-либо контроля со стороны управы. Предприниматели утверждали планы и чертежи в министерстве задним числом, уже после постройки трамвайных путей. Наконец, после всего бедлама движения трамваев были открыты губернатором в 1896 году без согласования с управой, что было грубейшим нарушением любых норм и законов империи.

Но было не до формальностей, так как выставка шла уже месяц и надо было срочно решать транспортную проблему города, которая грозила перерасти в коллапс. Стоит помнить, что население Нижнего Новгорода в 1897 году составляло 90 тысяч человек, а за время проведения выставки с июня по октябрь 1896 года город посетило более 991 тысячи человек — в 10 раз больше!

Местные думцы так спешили, что не заложили в заключенный договор сбор средств в бюджет от эксплуатации трамвая, регулирование цен и требования постоянной модернизации путей и вагонного состава. В будущем это станет постоянной головной болью. К 1914 году нареканий на нижегородский трамвай будет столько, что городской власти придется даже временно открывать конки, чтобы решить транспортную проблему. Рельсы будут разрушаться, так же как и вагонный парк.

В итоге город будет вынужден выкупить трамвайное дело у собственника, но модернизации помешает Первая мировая война, а после — Февральская и Октябрьская революции. Решит это задачу уже в 1920–1930-х годах новая, советская власть.

Но даже без этих перипетий у городского трамвая появилась проблема. Оказалось, что ширина его колеи уже, чем у выставочного трамвая, который был построен фирмой «Сименс». Пришлось делать остановки с пересадками, решать проблему с билетами и т. п. Только в 1900 году город своими усилиями расширил полосу своего трамвая, связав его с выставочными линиями. Концессионер дело это саботировал, а думцы забили на обращение в суд, так как было легче решить проблему собственными силами.

Лучшая выставка в мире

Решив вопросы с финансированием, одновременно с организацией трамвая город приступил непосредственно к сооружению выставочного комплекса. Его решили устроить на пустыре площадью 84 гектара за Кунавинской слободой, около железной дороги и Московского вокзала. Тем самым решалась проблема с приезжими гостями выставки. В 1894 году эту низменность с «гниющим болотом» осушили, и академик архитектуры Владимир Цейдлер составил её план.

К июню 1896 года за счет казны было сооружено 55 павильонов из 172, остальные за счет частных инвесторов, которых набралось 9700 (а на предыдущей Московской — 5318). Здания и объекты проектировались лучшими архитекторами страны — Владимиром Цайдлером, Александром Померанцевым, Фёдором Шехтелем, Владимиром Шуховым и многими другими.

Главный вход выставки встречал гостей фонтаном и главным зданием, оставшимся от предыдущей московской выставки. Его для экономии средств перевезли в Нижний Новгород. Каждое здание было построено в отличительном стиле, представляя всё многообразие регионов империи, населяющих её народов и характером их занятий.

Императорский павильон был выполнен в русском стиле с резными украшениями. Среднеазиатский отдел отстроили в мавританском стиле. Машинный отдел, в котором демонстрировалась работа разнообразных агрегатов и механизмов, был сделан по последней моде из стекла и бетона в конструктивистском стиле. Зато Художественный отдел представлял собой некоторую эклектику, сочетавшую ренессанс, классицизм и конструктивизм — металлический остекленный купол, наверху которого располагалась фигура крылатой Славы.

Фото: wikipedia Императорский павильон

Для проезда на выставку железные дороги совместно с пароходствами проложили около 200 маршрутов. Билеты на них были снижены специально для гостей выставки. Нижегородское общество вспомоществованию учителям заранее забронировало места в гостиницах и взяло на себя оплату по размещению приезжающих коллег. Таковых набралось более 4500 человек за всё время работы выставки. Для учащихся посещение выставки сделали бесплатным. Прямо на ней работали многочисленные справочные бюро, были организованы специально проложенные маршруты осмотра и наняты гиды. Согласно описанию выставки, чтобы её целиком осмотреть, понадобилась бы неделя.

Выставка торжественно открылась 4 июня 1896 года, и это был фурор. Такого, пожалуй, не ожидали даже её устроители. Народ ломился посмотреть на новинки техники и послушать лекторов, в качестве которых зачастую выступали преподаватели высших заведений, включая Нижегородский университет, а также известные ученые. Показывались модели новейших гражданских судов, а имперский ВМФ даже привез на выставку целую миноноску! А рядом с Императорским павильоном запускали аэростаты и воздушные шары.

На выставке был продемонстрирован первый российский автомобиль Евгения Яковлева и Петра Фрезе. Причем бензиновый двигатель внутреннего сгорания и трансмиссия были отечественного производства. В 1910 году фабрика Фрезе была продана Русско-Балтийскому заводу.

Фото: wikipedia Первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе на территории выставки

Также для гостей ставились театральные представления и концерты. А ещё оперы, в одной из которых с большим успехом солировал Фёдор Шаляпин.

Особые павильоны имели художники Константин Маковский и Франц Рубо. Последний выставил свою знаменитую панораму «Взятие аула Ахульго», которая пользовалась большим успехом у публики — империя знала как подогревать национальные чувства и военный угар. Картина же Маковского «Воззвание Минина к народу» пользовалось гигантской популярностью. «Толпа глубоко народна. Видишь, что это именно нижегородский народ; весь Нижний встал на ноги и рычит, и мечется с силой ужасной, готовый всё ломить сплеча», — писал о своих впечатлениях от посещения картины Алексей Горький (Пешков), работавший на выставке журналистом.

Очень популярными экспонатами выставки были самоед Василий и тюлень Васька. Василий приглядывал за Васькой, который привык к людям и вел себя чуть ли не как домашний зверь. Оба они вызывали бурный восторг публики. Впрочем, имперское представление об Арктике не ограничивалось ориенталистской демонстрацией «природного дикаря» в единении с прирученными животными. Павильон Крайнего Севера был спроектирован художником Константином Коровиным, в котором располагалось панно, показывающее жизнь поморов и аборигенов Севера.

Наконец, 17 июля на выставку приехал император Николай II с женой. В городе началось столпотворение, однако, организация общественной безопасности оказалась на высоте — никого не задавили и не убили. Пробыв в городе три дня, 20 июля самодержец отбыл из города, не забыв похвалить власти и выставку. Что ещё больше подогрело к ней интерес, в частности, у иностранцев. Некоторые зарубежные журналисты сравнивали промышленную выставку со Всемирной выставкой в Чикаго в 1893-м и находили российскую лучше и интересней.

В общем, империи удалось прорекламировать себя и свои достижения не только внутри страны, но и за границей. 13 октября 1896 года выставка закрыла свои павильоны для посетителей.

Судьба комплекса сложилась по-разному. Часть павильонов были разобраны и проданы, чтобы разъехаться в итоге по России. Другие отошли городу и были перемещены на новые места. Третьи просто исчезли, либо погибли в пожаре революций и Гражданской войны, либо просто были разобраны на материалы, не найдя покупателей. Остались только снимки в фотоотчетах. Что касается территории самого выставочного комплекса, то его превратили в парк.

В 2015 году в Нижнем Новгороде было обнаружено главное здание отдела мануфактуры. Оказалось, что складские помещения порта на Стрелке — перенесенные павильоны знаменитой выставки. Сейчас они — архитектурное наследие города.

Выставка оказалась крупнейшим событием такого рода в Российской империи. Её успех оказался неповторимым. В XX веке империя прошла через целый ряд революций и неуспешных войн, так что с 1905 года ей было не до выставок.