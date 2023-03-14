«Высосано из пальца»: в Госдуме закрыли вопрос с «ЧВК Редан» Депутат ГД Метелев заявил, что тема с движением «ЧВК Редан» закрыта и высосана из пальца

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал NEWS.ru, что встретился с лидерами так называемого движения «ЧВК Редан». По его словам, из разговора с подростками выяснилось, что никакой организованной субкультуры или бандитского сообщества нет. «Редановцы» — мирные ребята, которые увлекаются аниме и ведут группы в социальной сети «ВКонтакте», а журналисты искусственно раскрутили тему.

Я общался с лидерами некоторых крупнейших в России групп. Они осуждают то, что происходило, к ним начала приставать гопота, начали то они. Журналисты всех назвали «ЧВК Редан», хотя большинство материалов было вообще не про них, а про эту гопоту, про подростков спортивного телосложения, которые ходили и шпанали тех, у кого были черные волосы. А их всех называли «ЧВК Редан», искусственно раскручивая эту тему. На самом деле это высосано из пальца, — сказал Метелев.

Депутат объяснил, что никакого «ЧВК «Редан» не существует, а ребята не выходят на улицу и не устраивают погромы. Метелев добавил, что ему жалко подростков, которые попали под руку «этих уличных бойцов».

Просто важно понять, что есть редановцы – простые анимешники, и есть кто-то, кто еще осенью назвал себя ЧВК после роликов ЧВК «Вагнер», не придавая этому никакого значения. Никакие ребята никуда не выходят, и тема умерла. Все, ее нет и не будет, — подытожил депутат.

В конце февраля — начале марта сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общеcтвенники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить.

Cитуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными дейcтвиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего росcийской молодежи.

Позднее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что встретится с «редановцами», чтобы понять их отношение к происходящему. По данным СМИ, диалог состоялся 4 марта.