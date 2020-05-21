Праздничный салют в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве. В районе стадиона «Лужники» прогремели более 10 тысяч залпов.

По информации штаба Западного военного округа, 72 самоходные салютные установки и 18 орудий ЗИС-3 времён войны в течение 10 минут давали залпы в небо столицы. Во время салюта было использовано...