21 мая министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу исполняется 65 лет. Он находится на госслужбе уже почти 30 лет. За годы своей деятельности Шойгу был удостоен множества званий и наград, таких как Герой России и Заслуженный спасатель Российской Федерации.
Большую часть карьеры он возглавлял созданное им же Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это ведомство завоевало репутацию самого эффективного в мире. С 6 ноября 2012 года Шойгу занимает пост главы Минобороны. Согласно результатам опросов общественного мнения, его не раз признавали лидером по оценке работы среди министров. Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении Шойгу с 65-летним юбилеем подчеркнул, что уже «на протяжении многих лет» знает его «как надёжного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала». Об основных этапах карьеры и достижениях министра на госслужбе — в галерее NEWS.ru.
Глава МЧС Сергей Шойгу, 2010 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
На открытии фотовыставки, посвящённой 20-летию МЧС, 2010 год
Zamir Usmanov/Russian Look
Viktor Chernov/Russian Look
Губернатор Московской области Сергей Шойгу, 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент Русского географического общества и министр обороны Сергей Шойгу, 2016 год
kremlin.ru
Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад на встрече в Сирии, 2016 год
Vadim Savitsky/Global Look Press
Министр обороны Сергей Шойгу на военном параде, 2017 год
kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии встречи президента Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, 2018 год
kremlin.ru
Выходные в Тыве с Владимиром Путиным, 2018 год
kremlin.ru
На открытии динамического показа на Форуме «Армия-2018»
Сергей Булкин/NEWS.ru
MOD Russia/via Globallookpress.com
На генеральной репетиции парада на Красной Площади, 2019 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Шойгу на церемонии Армейских международных игр, 2019 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выходные в Тыве с Владимиром Путиным, 2019 год
kremlin.ru
Выходные в Тыве с Владимиром Путиным, 2019 год
kremlin.ru
Рабочая встреча с Владимиром Путиным, 2019 год
kremlin.ru
Сергей Шойгу вручает маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
MOD Russia/via Globallookpress.com
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