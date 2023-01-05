«Выродок»: Рогозин отреагировал на проукраинский лозунг Галкина Рогозин назвал Галкина выродком за произнесенный проукраинский лозунг

Фото: vk.com/rogozin_do

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководящий спецотрядом военных советников «Царские волки», назвал шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выродком за то, что тот на концерте в Дубае ответил на проукраинский лозунг. В своем Telegram-канале Рогозин напомнил, что близкие родственники Галкина занимают высокие должности в сфере обороны.

В публикации бывший глава российской госкорпорации указал, что генерал-полковник Александр Галкин — отец юмориста — был начальником Главного управления Минобороны СССР и России с 1987 по 1996 год и является лауреатом госпремии, а с 1998 по 2000 год был депутатом Госдумы. Его Рогозин назвал достойным и уважаемым человеком.

Следующим Рогозин привел в пример брата Галкина Дмитрия, который с 2006 года занимает должность главы частной «Военно-промышленной программы», являющейся партнером государства в вопросе оснащения ВС РФ и других структур бронетехникой, а также ее ремонтом и обслуживанием.

Откуда же ты такой выродок, Максим? — подытожил Рогозин.

Ранее критике подвергся артист российской эстрады Валерий Меладзе. В Сети появилось видео, на котором певец шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ артиста не слышен, поскольку он убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком».

Поступок Меладзе возмутил российских политиков. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить его всех имеющихся званий, а сенатор Елена Афанасьева — российского гражданства. Юрист Александр Хаминский заявил, что артисту с большой долей вероятности грозит признание иноагентом, если экспертиза видео подтвердит, что он произнес именно националистический лозунг.