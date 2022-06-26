Выпускников российских школ предложили принимать на контрактную службу В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Проект поправок к статье 34 «Закона о воинской обязанности и военной службе» дополнил комитет Госдумы по обороне. Согласно этому дополнению предлагается разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву. Речь идёт о выпускниках школ. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. По данным РБК, первым на него обратила внимание BBC.

Данные поправки планируется рассмотреть 28 июня. Авторами законопроекта выступают депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев. Все они представляют фракцию «Единая Россия».

Право заключить контракт будут иметь только те молодые люди, которым уже исполнилось 18 лет. Данное условие прописано в действующей версии статьи 34 закона. Вносить туда изменения по этой части не планируется.

При этом поправки предусматривают снижение образовательного ценза. В настоящее время поступать на контрактную службу могут лица с образованием не ниже среднего специального (выпускники техникумов и профучилищ), соответствующие двум другим критериям (подлежат призыву или уже служат и не находятся в запасе).

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий возрастной ценз на заключение первого контракта на прохождение воинской службы. Отныне верхняя планка повышена с 40 лет до возраста выхода на пенсию. При этом в Минобороны заверили, что де-факто станут принимать на службу только контрактников до 50 лет.