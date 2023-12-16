«Выпороть — это легко»: Путин отреагировал на замечание Зюганова Зюганов предложил выпороть того, кто выпустил Путина без шапки при минус 15

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Геннадий Зюганов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял на свой счет замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который потребовал выпороть того, кто в Северодвинске позволил ему выступать на 15-градусном морозе без головного убора, передает ТАСС. Про заботу о здоровье российского лидера глава КПРФ высказался на встрече Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.

Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации. Категорически неприемлемо! — заявил главный коммунист страны.

Путин, улыбаясь, ответил, что принял замечание на свой счет.

А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем, — сказал в шутку Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Северодвинске принял участие в церемонии подъема флага ВМФ на подводных атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Это ознаменовало их включение в состав Военно-морского флота. Позже пользователи соцсетей обратили внимание, что в Северодвинске президент России выступал без шапки, несмотря на крепкий мороз.