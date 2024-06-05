Вынесен приговор мобилизованному, который напился и подорвал сослуживцев Мобилизованный получил 23 года колонии за взрыв гранаты в казарме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова, который бросил гранату в казарму к спящим сослуживцам, передает ТАСС. Мужчина устроил подрыв в январе 2023 года, он был пьян. Это произошло в Белгородской области, погибли семь человек.

Ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 тысяч рублей и с лишением воинского звания младший сержант, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Присяжные заседатели признали Лобовикова виновным, но заслуживающим снисхождения. Сам он заявил, что не собирался убивать других мобилизованных, и просил оправдательный приговор, говорил о несчастном случае, глупости и алкоголе.

Тем временем Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело российских военнослужащих Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, которых подозревают в жестоком убийстве 23-летней жительницы Луганска. По версии следствия, в январе прошлого года командир взвода ВДВ вместе с сослуживцами зарезал любовницу и приказал подчиненным взорвать тело. Подробности расправы — в материале NEWS.ru.