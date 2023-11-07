Вынесен приговор украинскому снайперу, расстрелявшему четырех мариупольцев СК РФ: снайпера ВСУ приговорили к пожизненному сроку за расстрел мариупольцев

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Украинского снайпера, расстрелявшего четырех мирных жителей в Мариуполе, приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным ведомства, военнослужащий ВСУ убил трех человек в марте 2022 года. Спустя две недели он застрелил еще одного мужчину.

14 марта 2022 года Клещунов с сослуживцами заметили троих невооруженных мужчин, которые двигались вблизи их боевой позиции, оборудованной возле дома по переулку Зеленогорский. Онупко приказал Клещунову убить их. Клещунов, исполняя приказ Онупко и вышестоящего руководства, произвел не менее 20 прицельных выстрелов из имеющегося при себе автомата. От полученных ранений три гражданских лица скончались на месте преступления, — говорится в сообщении.

Сам украинский снайпер признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Его командира тоже приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее российский суд вынес приговор военнослужащему Государственной пограничной службы Украины. В марте прошлого года солдат совершил не менее семи прицельных выстрелом из огнестрельного оружия в супружескую пару медицинских работников. Его приговорили к 27 годам колонии строгого режима.