https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор Станиславу Мельниченко, обвиняемому в оскорблении полицейского.

Инцидент произошёл во время противостояния противников и сторонников строительства храма в сквере у драмтеатра, причём Мельниченко выступал на стороне верующих. Он приговорён к шести месяцам обязательных работ, передаёт URA.RU .

Как писал News.ru ранее, рассмотрение дела Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере Екатеринбурга, проходило в Верх-Исетском мировом суде. В ходе заседания был допрошен тайный свидетель, личность которого скрыли простынёй.