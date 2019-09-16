Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор Станиславу Мельниченко, обвиняемому в оскорблении полицейского.
Инцидент произошёл во время противостояния противников и сторонников строительства храма в сквере у драмтеатра, причём Мельниченко выступал на стороне верующих. Он приговорён к шести месяцам обязательных работ, передаёт
Как писал News.ru ранее, рассмотрение дела Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере Екатеринбурга, проходило в Верх-Исетском мировом суде. В ходе заседания был допрошен тайный свидетель, личность которого скрыли простынёй.