«Выйдем на окраины Харькова»: сумеет ли Россия вернуть под контроль Купянск Что происходит на подступах к городу

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Как сообщила военно-гражданская администрация Харьковской области, под натиском Вооруженных сил России (ВС РФ) украинские войска покинули Синьковку, предместье города Купянска. Год назад эти места уже были под контролем Москвы. Теперь Россия пытается их вернуть. Стоит ли брать Купянск штурмом, какое стратегическое значение имеет этот город, — в материале NEWS.ru.

Чем важно село Сеньковка для ВС РФ

В понедельник утром Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что на окраинах Синьковки начались бои. По информации других российских источников, село пока остается в серой зоне. Чуть позже в интернете появились видео, подтверждающие нахождение российских войск в Синьковке.

Днем глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что украинские войска покинули село. В этом населенном пункте проживают менее 400 жителей. Синьковка расположена в пяти километрах северо-восточнее райцентра Купянск. С марта прошлого года район находился под контролем российской армии, однако позже ситуация изменилась.

Местная украинская администрация обеспокоена действиями ВС РФ под Купянском. Военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что ВСУ начали подрыв мостов на подступах к райцентру. «Это очень серьезный признак успешных действий Армии России, который красноречивей любой сводки», — отметил Поддубный.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. В ведомстве сообщили об улучшении тактического положения под Купянском и об отражении атак ВСУ под Синьковкой.

Представители украинского Генерального штаба заявили в вечерней сводке, что все атаки российской армии на Купянском направлении отбиты.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Почему в Киеве обеспокоены ситуацией под Купянском

Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал NEWS.ru, что падение Синьковки даст украинскому командованию сильный повод нервничать, поскольку в таком случае все объекты ВСУ в райцентре могут подвергнуться атакам.

«Скорее всего, в ближайшие сутки-двое мы еще будем закрепляться на этих позициях, но это уже дает основание противнику нервничать, потому что окраины Купянска теперь находятся в досягаемости не только тяжелой артиллерии, но и наших 120-миллиметровых полковых минометов. Между городом и Синьковкой у ВСУ остался единственный укрепрайон, который опирается на населенный пункт Петропавловка», — пояснил Онуфриенко.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сообщил NEWS.ru, что Служба безопасности Украины (СБУ) начинает эвакуацию граждан из Купянска. «Из города начинают вывозить детей, СБУ минирует административные здания. Это может говорить о том, что они держат в уме, что придется сдавать Купянск», — отметил Баранец.

Пойдут ли ВС РФ на штурм Купянска

Как предполагает Онуфриенко, задачи брать районный центр штурмом пока нет. «Задача штурмовать Купянск непосредственно сейчас, находясь в гибкой обороне, перед нашими войсками не стоит. Это серьезный населенный пункт, разделенный Осколом, и река — достаточно серьезная водная преграда», — пояснил эксперт.

По его мнению, основная задача для ВС РФ сейчас — ослабить силы противника и создать угрозу близкого начала боя за Купянск. «Косвенно подобную тактику наших войск на этом направлении подтверждает и тот факт, что с востока, с другой стороны, наши войска не пытаются пробиться к Осколу. Они остаются там же, где и находились до этого», — пояснил Онуфриенко.

Виктор Баранец назвал еще одну возможную причину, по которой российским подразделениям не стоит торопиться к Купянску. «Это очень сложный вопрос по поводу установления полного контроля ВС РФ над Купянском. Иностранные корреспонденты находятся в боевых порядках украинских войск. Они пишут, что вокруг Купянска украинцы минируют, делают очень плотные минные поля, и мы не рискуем туда идти, чтобы не потерять личный состав и тяжелую технику», — рассказал Баранец.

Онуфриенко отметил: чтобы взять Купянск под контроль, наступление надо развивать сразу по обоим берегам Оскола. «Чтобы освобождать Купянск, нужно расширять наш плацдарм на правом, западном берегу. Речь про поселок Двуречное, который находится севернее Купянска. Но пока мы там наступательных действий не наблюдаем», — сказал Онуфриенко.

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Почему Купянск так важен для обеих сторон

Купянск имеет важное значение, как и ранее взятый под контроль Артемовск (Бахмут), сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, бой за этот населенный пункт неизбежен. «Купянск по своему значению равнозначен Бахмуту. Это крупнейшая железнодорожная станция, так что, я думаю, драться они [ВСУ] будут. Город все равно перейдет под наш контроль, но ближайшие две-три недели будем драться с ними», — считает Матвийчук.

По его словам, взятие Купянска под контроль открывает для России новые возможности, в частности, позволяет перейти в наступление на Харьков, Славянск и Краматорск. Вместе с тем военный эксперт отметил: Украина понимает эту угрозу. В настоящее время в город перебрасываются новые части ВСУ, ведь президент Украины Владимир Зеленский поставил перед армией задачу не допустить падения города. «Если мы возьмем Купянск, тогда выйдем на окраины Харькова», — предположил специалист.

Как ранее продвигались российские войска на Купянск

Российское наступление на Купянск началось с середины июля. Тогда войскам удалось взять под контроль участок трассы Чугуев — Старобельск — Меловое. Это привело к нарушению логистики у противника.

В конце июля замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооруженные силы России активно наступают на этом направлении. Газета The New York Times тогда же сообщила о переброске опытных подразделений ВСУ под Купянск.

5 августа Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Новоселовское и тем самым заметно приблизились к Купянску. 7 августа появились сообщения, что российские войска развивают наступление на этом направлении

Тогда же влиятельная британская газета The Guardian сообщила, что ВС РФ смогли продвинуться в Харьковской области на две мили (3,2 километра) в попытке вернуть территории, которые год назад оказались под контролем ВСУ. За последние недели интенсивность атак выросла. Киевские власти считают, что российская армия планирует взять под контроль северо-восточную часть региона, говорится в статье.

Цифры британских журналистов совпали с данными, которые привело Минобороны РФ. В ходе штурмовых действий российские войска смогли занять территорию в 11 километров по фронту и 3 километра в глубину позиций противника, сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков 9 августа.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажей танков Т-72 в зоне СВО

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, 12 августа ВС РФ взяли под контроль еще четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении. По словам офицера, в районе населенного пункта Ольшана также было разгромлено более взвода пехоты. В тот же день украинские власти начали эвакуацию из Купянского района. Киев уже признал, что российская армия активно продвигается на этом направлении.

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