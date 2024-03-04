Выходит новый роман Маркеса: откуда он взялся и стоит ли его читать

Фото: Alex Pitt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Габриэль Гарсия Маркес

6 марта нас ждет новое пришествие гениального Габриэля Гарсия Маркеса. Объявлено, что в свет выйдет не опубликованный при его жизни роман, обнаруженный в архиве в Техасском университете, где занимались оцифровыванием литературного наследия писателя. Понятно, что вокруг такого события нагнетается обстановка невиданного ажиотажа, учитывая, что скончавшийся десять лет назад классик с 2006 года не публиковал никаких художественных произведений и занимался исключительно мемуарами.

Настоящий Нобель

Маркес получил свою Нобелевскую премию по литературе всего через 15 лет после выхода судьбоносного романа «Сто лет одиночества». И в отличие от многих других лауреатов, выбранных по чисто политическим соображениям или в силу своеобразного понятия о гендерной или расовой справедливости, лауреатство Маркеса не вызвало ни малейших возражений.

В основе сюжета была обстановка слияния реальности и мистики в единую картину меняющегося бытия, в котором, однако, герои вынуждены поколение за поколением сталкиваться с одними и теми же проблемами и отвечать на вечные вопросы. В том числе и как не превратиться в игуану как символ мира мистического.

«Сто лет одиночества» и все последующие романы Маркеса, провозглашенного самым великим испаноязычным автором со времен Сервантеса, были переведены на все мировые языки. Его произведения были столь популярны, что даже названия романов постепенно становились своеобразными мемами: «Осень патриарха», «Полковнику никто не пишет», «Хроника объявленной смерти».

Даже в прошлом популярная рок-группа спела о полковнике, которому никто не пишет... Хотя большинство фанатов вряд ли уловили такую связь с большой литературой.

Фото: E]Jhonpaz/Xinhua/Global Look Press Книга «Сто лет одиночества»

Неизвестные романы классиков

Не в первый раз к читателям приходят произведения, которые не увидели свет при жизни авторов. Однако предыстория таких публикаций разная. Роман Михаила Булгакова был тщательно сохранен его вдовой Еленой Сергеевной. И о его существовании знал весь литературный бомонд.

Франц Кафка завещал своему другу сжечь архив, но тот все-таки опубликовал «Процесс», едва ли не самое известное произведение писателя. Джером Сэлинджер сознательно ничего не публиковал с середины шестидесятых годов, завещав порадовать читателей своими рассказами после кончины. Но ничего подобного уровню «Над пропастью во ржи» у него так и не появилось.

Как мы видим, речь во всех случаях идет о произведениях, существование которых авторы подтверждали при своей жизни, что в принципе исключало подделку или серьезную переработку наследия. А вот о предыстории обнаружения и написания пока неизвестного романа Маркеса ничего не известно.

Какой Маркес к нам вернется

Заранее прогнозируемый позитивный момент с обнаружением рукописи колумбийца — это скачок спроса на его книги в целом. Я еще помню, как вырывали друг у друга номера «Иностранки» с текстами Маркеса, как одалживали журнал на одну ночь. Но надо сказать, что нашу читающую общественность тогда волнами покоряли не только Габриэль Маркес, но и Хулио Кортасар, Пауло Коэльо или Харуки Мураками. Но вот в последнее время таких волн интереса к писателям в России отмечено не было. Возможно, Маркес изменит ситуацию.

И для поклонников хорошей литературы новая публикация, конечно, станет событием вне зависимости от того, насколько обнаруженная рукопись представляет собой целостное и законченное произведение. Для кого-то это станет свиданием с собственной молодостью. Когда мы были самой читающей страной и мобильник не был вместилищем персональной вселенной. А кто-то просто откроет для себя Маркеса и других писателей.

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