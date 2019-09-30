Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что ГИБДД выступила с предложением выдавать медсправки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта «Здоровье».
Следовательно, прохождение медкомиссии становится необязательным. Сейчас все водители должны пройти её при поступлении на учёбу в автошколу, при получении водительского удостоверения, при его замене и возврате в случае лишения права управления автомобилем, передаёт
Как писал News.ru ранее, Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, проект постановления вводит механизм аннулирования отрицательных оценок.