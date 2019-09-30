https://static.news.ru/photo/0b1eee88-e34f-11e9-a55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что ГИБДД выступила с предложением выдавать медсправки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта «Здоровье».

Следовательно, прохождение медкомиссии становится необязательным. Сейчас все водители должны пройти её при поступлении на учёбу в автошколу, при получении водительского удостоверения, при его замене и возврате в случае лишения права управления автомобилем, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, проект постановления вводит механизм аннулирования отрицательных оценок.