https://static.news.ru/photo/f86f062a-da24-11e9-a7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москвичка выбросила кота из окна. Столичная полиция возбудила в её отношении уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Теперь 36-летней женщине грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Уточняется, что москвичка выбросила кота из окна четвёртого этажа дома, расположенного в Ермолаевском переулке. Как сообщили в полиции, она использовала для совершения этого деяния малозначительный повод.

Злоумышленница выбросила кота из хулиганских побуждений. Согласно выписке из ветеринарной клиники, животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время кот находится на лечении, — говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

На данный момент в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.