Выборы-24: весна тревоги нашей На таких выборах нас может ждать немало неожиданных открытий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами

После публичного подтверждения президентом сохранения прежнего графика выборов всех уровней замечено значительное оживление российского внутриполитического пейзажа. Явно инспирированные утечки настраивают на достижение новых высот в явке на грядущих президентских выборах и, соответственно, на более высокий результат их победителя. Притом что победитель этого весеннего марафона легко предсказуем.

Тут организаторам президентских выборов придется, видимо, решать задачку, по сложности схожую с квадратурой круга. С одной стороны, в случае нового участия в гонке Владимира Путина выборы примут характер фактически референдума по основным направлениям его политики. И если судить по соцопросам, результат действующего главы государства действительно обещает быть рекордным. При условии, конечно, что на фронтах не случится чего-то непоправимого или если общественность не воспримет итог возможных переговоров о мире или просто перемирии как второй Хасавюрт, как прелюдию к неизбежной войне.

Во всяком случае задачу превзойти на выборах 2018 года результат, полученный Дмитрием Медведевым еще в 2008 году, решить было куда труднее. Как тогда говорили, эффект возвращения Крыма уже не был таким сильным общественным стимулятором. Но рекордный урожай голосов Владимир Путин все же получил. Сейчас же достаточно стабильных успехов в противостоянии с Западом и не менее стабильного развития экономики.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Президент России Владимир Путин

Другое дело, что подобная предсказуемость результата тянет вниз цифры явки, столь нужной для создания атмосферы политизации общества, отрицания утверждений о пассивности и общем равнодушии россиян. Ведь и референдум должен выглядеть убедительным для всех. И тут, как и шесть лет назад, потребуется вся палитра политических пристрастий участников выборов.

И как ни парадоксально, но ещё один кандидат в президенты явно просматривается. Речь идет о лидере партии «Новые люди» Алексее Нечаеве. Надо сказать, что все последние попытки создать партию, которая представляла бы интересы класса предпринимателей, кто бы этим ни занимался — от Михаила Прохорова до Бориса Титова, — неизменно проваливались. И вот в Госдуме сформировалась вполне действенная правая фракция во главе с недавним фабрикантом отечественной косметики. Более того, утверждения, что в ходе личной встречи с президентом Нечаев представил Владимиру Путину ряд своих идей, которые нашли-де отражение в финальном тексте послания, родились явно не на пустом месте.

Главное, чтобы в последний момент у кандидата не обнаружился бы «золотой паспорт» какого-нибудь маленького средиземноморского острова.

В отличие от партийного конгломерата Сергея Миронова, коммунисты не отказываются от участия в президентской гонке. И после скандала с Павлом Грудининым на прошлых выборах на этот раз старейшая левая партия не станет, скорее всего, импровизировать и выставит своего патриарха Геннадия Зюганова. Тем более что все чаще предполагают, что для него такие выборы могут стать дембельским аккордом. И после их окончания он с чистым сердцем может занять кресло пожизненного сенатора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Избирательный участок

Конечно, выборам будет не хватать покинувшего политический мир Владимира Жириновского. Вряд ли у ЛДПР есть кандидат, который может хоть как-то его заменить на стадии предвыборных дебатов. Но не исключено, что партия выдвинет какого-то из вновь присоединившихся. Того же Виктора Бута, достойно перенесшего испытания американским узилищем.

Понятно, что самый ударный кадровый предвыборный резерв сейчас сражается под Марьинкой и в Артемовске. Но если на парламентских выборах многие боевые ветераны действительно получат почетные места в партийных списках, то с кандидатом от СВО на президентских выборах сложнее по ряду причин.

Евгений Пригожин заранее заявил об отсутствии у него политических амбиций, мудро сняв напряжение вокруг собственной противоречивой фигуры. Из действующих генералов вряд ли кто пока сможет выступить на выборах от имени участников СВО, не скомпрометировав само понятие. Остается герой, командир среднего звена, человек, преодолевший боль ранений и вернувшийся обратно на фронт. Вот только такому бойцу надо успеть дать возможность стать публичной персоной.

Словом, впереди и на таких выборах нас может ждать немало неожиданных открытий.