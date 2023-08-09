Выбитые стекла, пропавшие люди: фото последствий взрыва в Сергиевом Посаде Одна из пострадавших скончалась в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 9 августа на складе пиротехники, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, прогремел взрыв. В результате здание загорелось. В МЧС сообщили, что пожарные устраняют огонь на площади 50 квадратных метров. 56 человек пострадали, шестеро из них находились в реанимации, уточнили в ведомстве. Недавно стало известно, что одна из пострадавших скончалась от полученных ожогов.

На место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства — предстоит выяснить точные причины взрыва», — отметил Воробьев.

В Следственном комитете России основной версией произошедшего назвали нарушение норм безопасности. По факту происшествия на заводе СК по Московской области возбудил уголовное дело. Предположение об атаке беспилотников в ведомстве сочли неправдоподобным.

Помимо заводских помещений, пострадали 38 многоквартирных домов в округе, частично разрушены две школы, спорткомплекс и магазин.

Последствия взрыва — в фоторепортаже NEWS.ru.