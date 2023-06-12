В России сезон черешни начинается в конце мая и заканчивается в конце июля. На прилавках — ягода из разных регионов и стран, цены на нее могут отличаться в разы. NEWS.ru узнал, как выбрать лучшую черешню, чем полезна черешня и какая черешня самая вкусная.
Сколько стоит черешня
В июне в Москве продают черешню, привезенную из Узбекистана и Азербайджана. В июле на прилавках появляются ягоды из Крыма и Краснодарского края, поэтому в этот период наблюдается некоторое снижение цен. Сейчас черешня стоит от 300 до 700 рублей за килограмм.
Как выбрать черешню
По словам представителей Роскачества, цвет черешни говорит о ее качестве. Сухой хвостик ягод свидетельствует о том, что они лежат уже давно и не будут сочными.
Покупателю необходимо внимательнее относиться к местам, в которых он покупает черешню, рассказал NEWS.ru владелец крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Рыжевский. Он советует покупать ягоду на официальных ярмарках или в специализированных магазинах: «В таких заведениях обычно заключают договор с производителем, который в свою очередь может гарантировать качество продукции по СанПиНу. Вся приобретённая черешня должна иметь документы — сертификаты, протоколы испытаний», — поясняет фермер.
Прежде чем купить черешню, следует обратить внимание на ее внешний вид. «По внешнему виду можно определить наличие вредителя — вишневой мухи. Хорошая черешня должна блестеть. Если она не блестит, то это явный признак наличия в черешне вредителя», — добавил эксперт. Он отметил, что иногда черешню обрабатывают химическими веществами. После этого она приобретает неестественный матовый блеск, хотя у необработанной он яркий.
Ягоды должны визуально соответствовать сортовым особенностям. У продавца можно узнать, какую именно черешню вы видите на прилавке, попросив у него необходимые документы.
«В документе может быть указано, что на прилавке выставлена „кубанская ранняя“. Этот сорт черешни имеет желтоватый вид и красный бочок. Но вы, например, видите крупноплодные и темноокрашенные ягоды — это сорт „василиса“ или „талисман“. Такое несоответствие является нарушением», — заявил Рыжевский.
Какую черешню покупать — в лотке или в пакете
Фермер Юрий Рыжевский рекомендует покупать черешню в деревянных или древесно-волокнистых лотках. По его словам, в пакетах она может быть худшего качества.
«В таком формате хранения применяют специальный газ, чтобы восстановить дыхание черешни. Закачивают газ, консервант или серу. Если химическое средство было добавлено в пределах установленных норм, то это не повлияет на здоровье. Однако часто добавляют не норму, а превышают её во много раз. Газ диффузно проникает во фрукты. Потом ее не отмоешь водой», — пояснил Рыжевский.
Какая черешня самая вкусная
По мнению Рыжевского, лучшая черешня — в Донецке, Херсоне и Мелитополе. Он отметил, что на ее рост влияют количество осадков, погода и почва в регионе.
«Все необходимые условия есть в Краснодарском крае, частично в Ростовской области, а также в Крыму. Однако лучшая черешня растет в Донецке, Херсоне и Мелитополе», — поясняет фермер.
Юрий Рыжевский уточнил, что сейчас есть сложности с поставками черешни из трех последних регионов.
«Проблемы с логистикой — Крымский мост для грузового транспорта на данный момент закрыт. Часть собственников, проживающих в новых российских регионах, уехали на Украину, часть — в Россию. Да и черешню нужно собирать вручную. Никто сейчас не поедет в зону СВО за ней», — говорит он.
Откуда еще привозят черешню
Эксперт уточнил, что в Азербайджане, Турции и Узбекистане растет качественная черешня. Китайскую он покупать не рекомендует. «Проблема в том, что химии в ней довольно много. С контролем качества при производстве у них проблемы», — отметил Рыжевский.
Польза и вред черешни
Польза черешни доказана специалистами. Согласно исследованиям, при умеренно потреблении она оказывает положительное влияние на организм:
- способствует выведению лишней жидкости из организма;
- укрепляет ткани и сосуды;
- способствует обновлению крови;
- оказывает мягкое гипотензивное действие;
- обеспечивает лёгкий противовоспалительный эффект;
- улучшает работу пищеварительной системы;
- укрепляет нервную систему;
- способствует регенерации тканей костно-мышечной системы;
- нормализует метаболические процессы;
- восстанавливает баланс железа в организме.
Людям, у которых есть склонность к аллергическим реакциям или заболевания желудка в стадии обострения, не рекомендуется есть черешню. При сахарном диабете черешню можно употреблять лишь в малых количествах.
Переедание черешни может привести к набору веса, проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Суточная норма потребления этих ягод — 200–300 граммов.
Аллергия на черешню бывает, но ее часто путают с ОРВИ, рассказал NEWS.ru врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, для такого состояния характерно частое чиханье, которого при инфекции нет.
«Если у человека есть аллергия на пыльцу березы, то она может начаться на черешню и практически все косточковые плоды», — отметил он.
Аллерголог добавил, что черешня считается самой слабоаллергенной из всех съедобных растений в средней полосе России. Но исключения все же бывают, и в таких случаях надо обратиться к врачу, чтобы он выписал антигистаминные препараты.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как правильно выбирать черешню
Как заморозить овощи, фрукты и ягоды: делаем заготовки на зиму
Как выбрать дыню: инструкция перед покупкой
Как выбрать арбуз: полезные советы