«Вы оказались совсем другие»: гости Фестиваля молодежи о России и Путине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители более 180 стран мира приехали в образовательное пространство в поселке Сириус в пригороде Сочи на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). Что иностранные гости ВФМ говорят об СВО и президенте России Владимире Путине, какие слова они хотели бы сказать главам Украины и США — в материале NEWS.ru.

Чему посвящен Всемирный фестиваль молодежи

Сириус расположен в пределах Имеретинской низменности, где ранее были построены спортобъекты для Олимпийских игр 2014 года. В 2020-м поселок стал первой федеральной территорией в России.

«Участники фестиваля знают, что они приехали в самую большую страну мира. В России более 150 тысяч населенных пунктов, 11 часовых поясов. Если на каждый населенный пункт тратить хотя бы один день, то нужно 400 лет, чтобы познакомиться с РФ», — отметила в беседе с NEWS.ru экскурсовод ВФМ Анна Школова.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Ксения Разуваева подчеркнула, что главный девиз фестиваля «Строим будущее вместе!» — «реальный запрос современной ответственной молодежи».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Федеральная территория «Сириус»

«Приехало много иностранных участников, в том числе из так называемых недружественных стран. Многие из них сталкивались с давлением в своих государствах: и угрозами, и откровенной ложью. Их отговаривали ехать в Россию, пугая различными мифами о нашей стране. Но ребят это не остановило. Как мы видим, приехали, мы им рады», — рассказала Разуваева NEWS.ru.

По ее мнению, важно показать иностранным гостям, что Россия открытая и гостеприимная, развеять существующие на Западе различные «страшилки» и «пугалки», например, о том, что из-за огромного количества санкций РФ оказалась якобы в изоляции от остального мира. Этот миф рассыпается уже из-за самого факта проведения фестиваля и количества стран-участниц, подчеркнула глава «Росмолодежи».

«США никогда не захотят, чтобы Россия осталась великой»

Молодой человек по имени Габето, приехавший на ВФМ из Африки, пообщался с NEWS.ru и рассказал, что знает много о России благодаря дедушке.

— Он был генералом в армии в моей стране. То, что нам рассказывали в школе, совершенно не совпадало с дедушкиными рассказами. А я как настоящий патриот Африки верю рассказам дедушки, потому что он как раз Герой Африки. И он точно правду говорит. Он мне рассказал, к примеру, о том, что были войны в Африке. И единственной страной, которая защитила и поддержала наш народ, был Советский Союз. Сейчас нет СССР, но есть Россия — достойный преемник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Участники и посетители территории «Сириус»

— Соединенные Штаты не хотели, не хотят и никогда не захотят, чтобы Россия оставалась великой и такой огромной, какая она есть. Они завидуют. Потому что у них нет ничего своего, они искусственный народ. Поэтому и пытаются искоренить культуру и самобытность в странах по всему миру. В том числе и в Африке. И вас — СССР и потом Россию — со времен холодной войны они ненавидят. Я не об американском народе. Их лидеры всегда ненавидели и ненавидят РФ. Их цель — России не должно быть. А если останется, то вот такая малюсенькая, а не огромная.

«Джо Байдену пора на покой»

Габето также рассказал, какой бы дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру США Джо Байдену.

— Я бы ему посоветовал вернуться к его профессии. Его профессия быть актером, а не президентом. Желаю ему долгой жизни: чтобы он понял правду, а правда в том, что Штаты используют Украину для своих целей против России. Они развили пропаганду, вредят всему миру. Считаю, что президенту США Джо Байдену пора на покой. Иди, спи, это теперь твоя работа.

«Путин — мой кумир»

— Путин — мой кумир. Патриот России и единственный в мире лидер на данный момент. Путин — это ваша защита, наша защита. В нем присутствует настоящая Россия и будущая Россия. Он человек слова.

«Западным политикам неинтересно, чтобы остальной мир дружил с Россией»

Бразилец Энрике Домингес, приехавший в Сириус, отметил в разговоре с NEWS.ru, что на ВФМ все объединяются для того, чтобы «создать новый мир, в котором мы все будем жить спокойно». Молодой человек учится в России уже два с половиной года и достаточно хорошо говорит по-русски.

— У нас в Бразилии влияние западной пропаганды очень сильное: много нехороших новостей о России. Но, когда впервые сюда приехали (я был не один, с друзьями), быстро поняли, что Россия на самом деле прекрасная страна. Люди здесь добрые. И мы просто влюбились в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Всемирный фестиваль молодежи

— Я был в Бразилии в отпуске два месяца назад. То, что я видел и слышал там в новостях, за гранью добра и зла: рассказывают о какой-то «другой страшной России». А не той, в которой я сам живу два с половиной года и которую люблю. Я уверен, что западные политики нарочно занимаются пропагандой. Им неинтересно, чтобы остальной мир дружил с Россией. Они разобщают народы.

Что бразилец думает об СВО и Зеленском

— В Бразилии тоже существует проблема с нацистами. Скажу больше: они тренировали своих украинских «коллег» перед боевыми действиями в Донбассе еще в 2014 году. Да, я знаю, с чем борется Россия: со всемирным злом нацизма.

Мы помним, что в первые месяцы СВО Зеленский был готов к переговорам с Россией. Но Борис Джонсон из Великобритании прилетел на Украину и запретил ему вести переговоры. И я бы ему (Зеленскому. — NEWS.ru) сказал так: людям всего мира не нужны больше западные марионетки.

«Пора на пенсию, Байден»

— У Джо Байдена мозг уже не работает, и это видно. Я бы ему сказал: пора на пенсию.

В том, что происходит сейчас в мире, Владимир Путин играет очень важную роль. Без него новый мир невозможен. Поэтому я с ним, поддерживаю Владимира Владимировича.

Что говорят другие участники ВФМ о России

«Мы приехали из Ташкента, — говорит собеседник NEWS.ru Атабек. — Фестиваль организован на очень высоком уровне. Хочется с эмоциями передать, а словами объяснить трудно. Из различных стран мира приехала та молодежь, которая может и хочет объединиться друг с другом, найти точки соприкосновения. Чувствуется значимый вклад России именно в молодежную политику, большое будущее у молодежи в РФ!»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я из Судана, — говорит собеседник NEWS.ru Санто. — На моей родине и в других странах люди многое говорили о России, в том числе нехорошее. Я не побоялся приехать сюда и теперь вижу собственными глазами: страна огромная и красивая, люди добрые и гостеприимные. Я люблю Россию! И то, что я пробую здесь русские блюда, тоже классно: сбылась моя мечта. Русский салат вкусный, картошка с рыбой. Пока не пробовал напитки. Знаю, что есть русская водка, хочу тоже попробовать».

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