«Вузам надо выживать»: как подорожало высшее образование в РФ, что дальше NEWS.ru узнал, с чем связан рост цен на образовательные услуги в университетах России и при чем тут инфляция

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

День первокурсника в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова

Российские вузы повысили цены на обучение для поступающих. Особенно заметно вырос прайс на медицинские направления. Например, стоимость обучения на первом курсе по специальности «лечебное дело» в московском университете имени Сеченова выросла сразу на 235 тысяч рублей. Подорожали также специальности «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика» и другие. Стоимость первого курса по программе бакалавриата поднялась в некоторых случаях на целых 22%. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как выросла стоимость обучения по медицинским специальностям

Общая стоимость шестилетнего обучения по специальности «лечебное дело» в Первом Московском государственном медицинском университете (МГМУ) имени Сеченова в 2023 году поднялась с 2,82 млн до 4,48 млн рублей. Год обучения будет стоить 650 тысяч рублей — на 235 тысяч больше, чем в 2022-м. Полный курс обучения по специальности «педиатрия» в том же вузе подорожал с 2,34 млн до 2,76 млн рублей, по специальности «стоматология» — с 2,49 млн до 3,91 млн рублей, пишет «Коммерсант».

В Московском государственном медико-стоматологическом университете (МГМСУ) имени Евдокимова цена за первый год обучения по специальности «лечебное дело» выросла на 20 тысяч рублей. В 2022 году она составляла 410,8 тысячи рублей. Там же подорожало обучение по специальности «стоматология». Вместо 490 тысяч она стоит теперь 520 тысяч рублей за учебный год.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) стоимость годового курса по «лечебному делу» составляет теперь 310,1 тысячи рублей, что на 41 тысячу больше, чем в 2022 году.

В Минздраве отметили, что с 2021 по 2023 год цены на высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям увеличились на 3,4%, а по ординатуре — на 13,8%.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Сеченовский университет

Как подорожало обучение по техническим специальностям

Цена обучения по специальностям «прикладная математика и информатика» и «прикладная математика и физика» в МИФИ составляет 310 и 340 тысяч рублей против 256 и 287 тысяч годом ранее. Стоимость направления «ядерная физика и технологии» выросла на 20 тысяч рублей. Сейчас родителям студентов придется заплатить 350 тысяч рублей, а по направлению «физика» цена поднялась с 287 до 358 тысяч рублей за год обучения.

В СПбГУ специальность «программная инженерия» подорожала на 11%, до 335 тысяч рублей, «информационные системы и технологии» — на 10%, до 251 тысячи рублей, «экономика» — на 9%, до 321 тысячи рублей.

В ВШЭ цена обучения по специальности «прикладная математика и информатика» выросла на 8%, до 730 тысяч.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Общеуниверситетский день открытых дверей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Насколько стало дороже гуманитарное образование

В РАНХиГС, по данным «Ведомостей», на 10% повысилась стоимость обучения по профилям «юриспруденция: междисциплинарные исследования», «международные отношения: политика, бизнес, экономика» и «диджитал-реклама и связи с общественностью» — до 450, 596 и 430 тысяч рублей соответственно.

Но наиболее подорожавшими направлениями в этом вузе стали «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность». Там рост цен составил 12%. Две специальности подорожали с 410 до 460 тысяч рублей в год.

Стоимость программ «деловая и политическая журналистика» и «маркетинг» в РАНХиГС увеличилась на 9%. Сейчас стоимость одного года обучения составляет 395 и 380 тысяч рублей.

В ВШЭ стоимость года обучения по специальности «реклама и связи с общественностью» повысилась на 4% — до 730 тысяч рублей в год, а по специальности «менеджмент» — на 18%, до 770 тысяч рублей в год. В СПбГУ цена на специальность «юриспруденция» поднялась на 8% — до 397 тысяч.

Насколько подорожало обучение в МГУ

МГУ имени Ломоносова, по подсчетам «Ведомостей», в 2023/24 учебном году поднял стоимость обучения в среднем на 12%.

NEWS.ru изучил расценки 2023 года на обучение в этом вузе. Учеба на социолога по программе бакалавриата будет стоить 392 тысячи рублей в год, в магистратуре — 383,6 тысячи. Обучение на мехмате МГУ обойдется от 383 до 391 тысячи рублей в год, на историческом факультете — от 384 до 390 тысяч, на географическом — от 385,4 до 332,6 тысячи, на факультете госуправления — от 350 до 392 тысяч рублей, на факультете журналистики — от 373 до 391 тысячи, на факультете иностранных языков — от 363,8 до 395,6 тысячи.

Самое недорогое обучение в МГУ — прикладная математика и информатика на уровне магистра (двухлетний курс) за 241,5 тысячи рублей в год. Самое затратное направление — менеджмент на уровне бакалавра (четырехлетний курс) за 540 тысяч.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Как подорожало обучение в региональных вузах России

В Курском государственном медицинском университете, по подсчетам «Коммерсанта», подготовка по специальности «лечебное дело» подорожала на 34 тысячи рублей, до 180 тысяч рублей в год. В Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко — на 27 тысяч рублей, до 185 тысяч.

Учиться по специальности «педиатрия» в Южно-Уральском государственном медицинском университете также стало более накладно. Стоимость обучения поднялась до 193,59 тысячи рублей в год.

В Иркутском государственном медицинском университете подорожало обучение по специальности «клиническая психология». За первый год обучения студенту придется заплатить 226,2 тысячи рублей, или на 78,6 тысячи больше, чем отдавали студенты в прошлом учебном году.

Стоимость обучения в Ярославском государственном университете имени Демидова поднялась по сравнению с предыдущим учебным годом на 6,6%. Специальности «прикладная математика и информатика», «математика и компьютерные науки», «психология», «социология», «политология», «филология», «реклама и связи с общественностью», «туризм» и «история» подорожали на 7,5%. Очное обучение в вузе по этим направлениям будет стоить от 130,6 до 149,9 тысячи рублей в год.

Почему вузы подняли цены на образование

Как заявил NEWS.ru сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, рост стоимости обучения, скорее всего, связан с политикой вузов, которым «как-то надо выживать в условиях сокращения реального государственного финансирования и потери покупательной способности рубля из-за инфляции».

«Здесь [главным является] фактор общей инфляции, который не может не сказываться на стоимости платы за образование. В связи с этим относительно падает финансирование высшего образования, и вузам надо как-то выживать. Тут, конечно, не очень учитывается специфика рынка: повышение цены на товар, в данном случае на обучение, может снижать спрос. Поэтому [вузам] приходится всегда балансировать: с одной стороны, удовлетворять свои потребности, покрывать издержки, а с другой — не терять потенциальных потребителей», — пояснил Кудюкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что это не связано с централизованной политикой коммерциализации образования. Собеседник NEWS.ru пояснил, что Министерство науки и высшего образования РФ пытается в некоторых случаях, наоборот, увеличивать количество бюджетных мест.

«По целому ряду специальностей, прежде всего технических, кстати, не очень популярных, растет количество бюджетных мест, которые распределяются между вузами. Это довольно сложный механизм определения потребностей, но таким образом Минобрнауки реагирует на проблему дефицита инженерных кадров», — добавил представитель «Университетской солидарности».

Как рассказал NEWS.ru ректор МГМСУ академик РАН Олег Янушевич, повышение цен на некоторые медицинские специальности никак не связано с изменением курса рубля, санкциями или СВО. По его словам, ежегодно вузы самостоятельно определяют стоимость образования в зависимости от инфляции и вложений образовательного учреждения.

«В нашем вузе мы ежегодно увеличиваем стоимость образования на шесть процентов. Мне трудно ответить за моих коллег, почему некоторые вузы повышают цену выше чем на пять-шесть процентов», — отметил ректор МГМСК.

По словам Янушевича, в руководимом им вузе постарались «не слишком увеличивать» цену на специальности «стоматология», «лечебное дело» и «клиническая психология». К тому же есть объективная «привязка» к стоимости бюджетного обучения: платное обучение никак не может быть ниже стоимости бюджетного места. Этот факт тоже оказывает влияние на конечную стоимость контрактного обучения.

«Мы не планируем опускать цену ниже. В нашем вузе в этом году даже на платную основу [по конкурсу претендуют] по два человека на место. Но мы не можем взять больше. У нас ограниченное количество мест. Однако в любом вузе студент, который хорошо учится, может перейти с платного на бюджет. Такая возможность всегда есть», — пояснил Янушевич.

Ректор МГМСУ также подчеркнул, что платное образование — это дополнение к бюджетному. По его мнению, никто никого «не заставляет за это платить».

«Мне немного не понятно это возмущение. Если я не могу себе что-то позволить, то и не покупаю. Жаловаться только на цену не совсем правильно. Многие не подумали, что для обучения платных студентов ректорам необходимо набирать дополнительных преподавателей, занимать дополнительные аудитории, тратить дополнительные деньги», — добавил Олег Янушевич.

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