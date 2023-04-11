Вулканолог раскрыл, как часто может извергаться камчатский Шивелуч Вулканолог Демянчук: мощное извержение Шивелуча происходит раз в 100 лет

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Очень сильные извержения вулкана Шивелуч происходят раз в 100 лет, а средней силы происходили в 1993, 2005 и 2010 годах, заявил NEWS.ru руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук. Он пояснил, что извержение Шивелуча ожидается давно, поскольку высота активного купола достигла критической массы и высоты.

У Шивелуча цикл такой: очень сильные извержения примерно раз в 100 лет, а средней силы были довольно сильные в 1993, 2005 и 2010 годах, но это извержение намного сильнее, такие происходят гораздо реже, — сказал вулканолог.

Он подчеркнул, что во время извержения нельзя подходить к нему не только близко, но и на расстояние 20 км. Если начнется извержение, человек вряд ли сможет убежать, так как скорость пирокластических потоков достигает 100 км/ч, указал он.

Демянчук добавил, что сейчас ситуация безопасна, так как извержение произошло.

Высота активного купола, который сейчас извергался, 2600 метров над уровнем моря примерно, мы еще не подсчитывали, потому что он рос. Раньше его объем достигал где-то 0,5, 0,6, 0,7 кубического километра. Сколько сейчас, станет ясно после обработки. Активный купол называется Молодой Шивелуч, а потухший вулкан называется Старый Шивелуч, — рассказал собеседник.

Он уточнил, что купол начал расти над точкой 1900 метров над уровнем моря, с 1964 года он вырос на 700 метров. В ходе роста он разрушался, потом снова рос. Последнее разрушение было в 2005 году, тогда разрушилось около 0,4 кубического километра, подытожил спикер.

По данным Геофизической службы РАН, извержение Шивелуча зафиксировали 11 апреля в 05:44 по местному времени (20:44 мск). Высота пеплового выброса составила около 20 тысяч метров над уровнем моря. Шивелуч является одним из крупнейших камчатских вулканов. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, расположен в 47 километрах к юго-западу от вулкана.