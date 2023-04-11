Вулкан Шивелуч снова выбросил пепел

Фото: kscnet.ru

Вулкан Шивелуч на Камчатке, который извергался в ночь на 11 апреля, снова выбросил пепел, высота выброса достигала около 12 км, передает ТАСС со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. В учреждении указали, что извержение продолжается.

11 апреля 2023 года в 17:30 (08:30 мск). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 12 тыс. м над уровнем моря, — говорится в сообщении.

По данным Геофизической службы РАН, извержение Шивелуча зафиксировали 11 апреля в 05:44 по местному времени (20:44 мск). Высота пеплового выброса составила около 20 тысяч метров над уровнем моря. Шивелуч является одним из крупнейших камчатских вулканов. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, расположен в 47 километрах к юго-западу от вулкана.

Руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук рассказал NEWS.ru, что очень сильные извержения вулкана Шивелуч происходят раз в 100 лет, а средней силы происходили в 1993, 2005 и 2010 годах. Он пояснил, что извержение Шивелуча ожидается давно, поскольку высота активного купола достигла критической массы и высоты.