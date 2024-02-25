«Вся страна с вами. С Богом»: как ВС РФ наступают в Работино 25 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные вошли в Работино и продолжают наступать, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Что происходит на Запорожском направлении, каких успехов достигли ВС РФ, что пишут военкоры?

Что происходит в Работино 25 февраля

ВС РФ вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил Балицкий.

«Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника», — сказал он.

По его словам, до недавнего времени населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления украинских властей: на территории этого села противник лишился большого числа живой силы и техники.

«Как оказалось — напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась», — подчеркнул Балицкий.

По его словам, российские военные смогли создать и успешно внедрить на фронте последние новинки военно-промышленного комплекса.

«Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя», — заключил глава региона.

Минобороны РФ сообщает, что в Работино «отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады Нацгвардии Украины».

Утром 25 февраля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что сейчас в центре Работино идут ожесточенные бои. По словам Рогова, этот населенный пункт стал одной из самых горячих точек на Запорожском направлении.

«Работино стало одной из самых горячих точек на Запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — отметил он.

Фото: МО Украины

Что пишут военкоры о ситуации в Работино

«На Запорожском фронте наши военнослужащие героически бьются. Продвижение в Работино есть <...>. Часть, которую удалось отбить вчера в центре села, перешла в серую зону. <...> Кровопролитная борьба идет за каждый метр, наши продолжают ликвидировать выступ, созданный месяцами атак ВСУ», — пишет в Telegram-канале политик Олег Царев.

«Запорожский фронт. Работино. Идут тяжёлые кровопролитные бои. Мужики. Мы знаем, как вам трудно, какой ценой даётся каждый метр. Вся страна с вами, родные. С Богом», — пишут авторы Telegram-канала «Два майора».

«На Запорожском направлении — встречные бои в районе Каменского. Российские войска активировали новый участок фронта. ВС РФ при поддержке артиллерии продолжили штурм села Работино с востока и юга. Под ударами украинские позиции в Плавнях, Лобковом, Пятихатках, Малых Щербаках, Малой Токмачке и Чаровном. Российские — в Новопрокоповке и Вербовом», — говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Есть ли у Украины новый план наступления

Взятие Работино под временный контроль при прошедшем наступлении летом 2023 года стало единственным успехом для ВСУ. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на 2024 год у Киева есть планы нового контрнаступления, разработано несколько вариантов на случай утечек. Однако нельзя сказать, что с этим связано назначение на пост нового главнокомандующего вооруженными силами Александра Сырского.

«Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения», — заявил украинский президент.

Он отказался комментировать причины смены руководства ВСУ, назвав этот шаг «внутренним моментом».

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