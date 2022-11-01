ВСУ ждут кораблей с оружием Хватит ли у России решимости затормозить четыре подозрительных сухогруза

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В том, что ставки в игре вокруг трупа Украины будут постоянно повышаться, изначально ни у кого не было ни малейшего сомнения. Наши противники действуют нахраписто, постоянно проверяя миндальничающую Россию на слабо.

Не успела Москва уведомить секретариат ООН, что sin dia приостанавливает свое участие в зерновой сделке, как ей было заявлено, что ООН, Турция и Украина согласовали проход по уже весьма условным гуманитарным коридорам аж 16 судов. И 31 октября 12 кораблей должны были продолжить движение с вывозимым зерном из Одессы, а четыре собираются прибыть туда якобы под загрузку. Причем, что примечательно, первоначально в Одессу должны были следовать два корабля. И вдруг их число удвоилось. Явно спешат, и не без оснований. Тем более что еще как минимум 15 кораблей находятся в территориальных водах Турции, чтобы отбыть как бы порожняком к Украине.

Итак, с одной стороны, России высокомерно дали понять, что ее позиция никого особо не волнует, и предложили, что называется, остаться в рядах зрителей, пока без нее будут решать проблемы. Причем в рядах игнорирующих справедливые требования России оказалась и Турция, которая не только хорошо зарабатывает на зерновой сделке, поставляет украинцам разнообразные вооружения, но и как бы подняла свой международный авторитет благодаря зерновому компромиссу. Это вновь к вопросу искренности Анкары и надежности Турции как будущего газового хаба.

Но вернемся к кораблям, спешащим в Одессу и в порт Ольвия, без зернового груза которых Африка вымрет, дескать, от голода. Мы накануне уже отмечали, что «гуманитарные суда» давно превратились в тайных поставщиков оружия и боеприпасов для ВСУ. В отрытом море, вдали от любопытных глаз и систем слежения с румынских и болгарских кораблей вооружения срочно перегружались в трюмы зерновых конвоев. И те спокойно следовали до украинского побережья, от которого отошли наши корабли и которое не тревожили и наши ракетные атаки.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем уже отмечено, что решающий штурм Херсона должен случиться в ближайшие две недели. И если ничего не получится до американских выборов в конгресс, ВСУ попытаются добиться цели до начала заседаний G20. Дабы там Джо Байден чувствовал бы себя петушком. Зеленскому, дескать, даны на этот счет жесткие инструкции, и тот торопит командующего силами ВСУ генерала Залужного, который прекрасно понимает, какую цену заплатит армия за такую демонстрацию лояльности Вашингтону. Но делать нечего, хозяин приказал.

А для такой массированной атаки нужно как можно больше боеприпасов. И не исключено, что ради этого и спешат корабли в Одессу с известным антигуманным грузом. Причем, как считается, у них минимум топлива, чтобы только дойти до пункта назначения, но полные трюмы оружия.

И вот теперь вопрос: решится ли Россия проверить эти корабли на этапе их приближения к украинским берегам? При всех недостатках Черноморского флота средств для таких инспекций в открытом море достаточно. Тем более что никто просто не смог бы силой воспротивиться такой проверке. Более того, может быть, хватило бы одного предупреждения о готовящейся инспекции. И по поведению «четверки» можно было бы многое понять. Ведь пришлось бы где-то выгружать свой опасный груз, который тем более может и рвануть где-нибудь в Бургасе или Констанце.

Но, повторимся, нужны решимость и воля. Так что будем наблюдать. История на наших глазах разворачивается весьма поучительная.